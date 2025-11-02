Se terminó la intriga: Santiago Caputo seguirá sin tener un cargo formal en el Gobierno de Javier Milei. En medio de la negociación por los cambios en el armado político, se especuló con que el asesor presidencial podía ocupar el rol que dejó Lisandro Catalán como ministro del Interior; incluso con un alcance mayor, en un ministerio reformulado a su medida. Pero el nombramiento de Diego Santilli terminó con estas hipótesis, y Caputo lo celebró con un posteo en la red social X: "Felicitaciones @diegosantilli".

Quién es quién en el clan Caputo, una familia siempre vinculada a la política y el poder

En el tuit, Caputo dijo: "Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del Presidente @JMilei y que puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en PBA". Se refirió así a cómo Santilli, quien estaba tercero en la lista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, quedó en primer lugar tras la renuncia de José Luis Espert, salpicado por sus vínculos con el narcotraficante Fred Machado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los cambios en el gabinete, con el sello de Karina

Tanto la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete como la de Diego Santilli como ministro del Interior pueden computarse como una victoria de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y sus aliados Martín y "Lule" Menem.

La hermana del presidente emerge así como la gran ganadora tras el sorpresivo triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Ella es señalada como la responsable de la estrategia de ir por todo, romper con las alianzas y "acelerar en curvas". Los contundentes resultados de los comicios afianzan su liderazgo, y refuerzan también el poder de los Menem, enemigos de Santiago Caputo en la interna libertaria.

Lo que decía Diego Santilli sobre candidaturas testimoniales antes de ser designado nuevo ministro del Interior

Tras largas negociaciones, Caputo volvió a quedar fuera del gabinete, en su rol de asesor. La designación de Santilli, sin embargo, no le desagrada: siempre mantuvo con él una buena relación, e insistió para lograr que encabezara la lista de diputados después de la caída de José Luis Espert. El tuit de felicitación va en esa línea. Está por verse cómo se llevarán en el día a día de la gestión ejecutiva.

MB/DCQ