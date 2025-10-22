El periodista, Alejandro Gomel, conversó con Canal E y se refirió a los posibles movimientos dentro del gabinete del presidente Javier Milei luego de las elecciones. Según anticipó, el propio mandatario dejó abierta la posibilidad de una “oxigenación” del equipo de gobierno.

“Lo anticipó el propio Presidente, en eso el Presidente muchas veces es transparente en el sentido de que anticipa casi sin querer lo que viene. Y ayer, en la nota que le dio a Guillermo Andino, dijo el 26 a la noche voy a ver qué necesito para ver qué cambios hago”, planteó Alejandro Gomel.

Javier Milei y su prioridad de oxigenar el gabinete

Asimismo, explicó que la frase de Javier Milei dejó al descubierto una evaluación política en función de los resultados electorales: “Voy a ver cómo salen las elecciones, a ver qué número tengo en las elecciones y a partir de ahí lo que ya se sabe que va a haber un cambio, una oxigenación del gabinete”.

Gomel detalló que una de las mayores incógnitas gira en torno al posible ingreso de Santiago Caputo como funcionario formal: “Si efectivamente se cumple lo que dijo el Presidente, Santiago Caputo, el asesor presidencial, el hombre en las sombras, el monotributista, el asesor estrella, miembro del triángulo de hierro, bueno, todo lo que se ha dicho en estos pasados años”. Y advirtió: “Si sale Caputo de la oscuridad y se transforma en un funcionario hecho y derecho, algunos se van a ir”.

Las consecuencias de que Santiago Caputo se una al gabinete

Según desarrolló, el ascenso de Santiago Caputo podría generar tensiones dentro del gabinete. “Por un lado, garantiza esa buena relación con parte del gabinete de Donald Trump. Él mismo se ufana de haber sido uno de los artífices de este acercamiento al Tesoro norteamericano y el apoyo que tuvo en estos días del gobierno de Donald Trump. Por otro lado, hace mucho ruido interno”.

El periodista explicó que algunos funcionarios ya hicieron públicas sus diferencias con Caputo: “Uno de los primeros fue el canciller Werthein, levantó la mano y dijo, si es cierto esto, si viene Caputo, yo como jefe no lo quiero, me levanto y me voy de la cancillería”.

Además, destacó que la eventual llegada de Santiago Caputo podría afectar a otros miembros del gabinete: “Desde la jefatura de Gabinete, Guillermo Francos es un hombre que es muy respetado por la oposición amigable, esto es, por los gobernadores. Es el que acercó nuevamente a Mauricio Macri a Javier Milei después del alejamiento”.