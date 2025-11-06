La edición 15 del Foro ABECEB reunió a Mauricio Macri, Pablo Quirno y Eduardo Elsztain en Puerto Madero: las mejores fotos del encuentro
El evento, organizado por la consultora fundada por Dante Sica, exministro de la gestión macrista, reunió a líderes nacionales e internacionales para debatir los desafíos y oportunidades en un mundo marcado por la innovación, la geopolítica y la transformación digital. Sica destacó que tras la amplia victoria del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, se está gestando “un cambio importante” en el país.
El 15° Foro ABECEB se llevó a cabo el pasado martes en los elegantes salones del Faena Art Center de Puerto Madero, Buenos Aires, y tuvo como eje central los desafíos globales, la innovación tecnológica, la geopolítica, la demografía y las oportunidades de negocios en un contexto de cambio acelerado y constante. A la cita asistieron más de 1.200 líderes políticos, empresarios y académicos de Argentina y del mundo, quienes debatieron sobre los desafíos globales y las oportunidades de la región, compartieron experiencias, establecieron redes de colaboración y analizaron cómo proyectar a América Latina en el nuevo escenario internacional, con especial atención a la sostenibilidad, la digitalización y la innovación tecnológica.
Sin lugar a dudas, la figura más esperada por el auditorio fue el expresidente Mauricio Macri, quien compartió un panel con Felipe Calderón, ex presidente de México, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ex presidente de Chile, en un debate que abordó los principales desafíos de la región, incluyendo la seguridad, la economía y la proyección internacional de América Latina. A lo largo de la conversación, los referentes regionales debatieron sobre la problemática del crimen organizado, que definió como "un problema que no tenemos, pero sí tenemos", y elogió el trabajo realizado en Rosario.
Además, en materia internacional, Macri destacó la relación cada vez más cercana con Estados Unidosy advirtió que esto implicará "un doble esfuerzo" para que Argentina aproveche la oportunidad de fortalecer sus instituciones, mejorar la cooperación bilateral, atraer inversiones estratégicas y consolidar su presencia en el escenario global. Subrayó que abrirse al mundo es fundamental, señaló que los países que no lo hicieron en los últimos cuarenta años no progresaron y se mostró optimista respecto al potencial de la inteligencia artificial.
Sobre la actualidad política y su relación con Javier Milei, Macri sostuvo que mantienen "una relación muy linda, humana", aunque aclaró que las ideas siempre están por delante. Destacó que el PRO ha apoyado al Gobierno "como nunca en la historia argentina" sin formar parte del oficialismo, y aseguró que, a pesar de las diferencias internas y los cambios de gabinete recientes, sigue siendo optimista sobre el rumbo: "Hoy los argentinos han entendido que el populismo nos ha arruinado y no quieren volver a ellos. En ese camino, el Presidente nos encontrará siempre intentando colaborar".
Algunas de las figuras que participaron son Andrés Malamud, Antonio Solá, Dante Sica, Juan Santiago, Rosendo Grobocopatel, Daniel Kerner, Aleandra Scafati, Juan Carlos Baker Pineda, Marcos Prado Troyjo, Gabriela Aguilar, Mauricio Macri, Felipe Calderón, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Mariana Camino, Hugo Santa María, José María Aznar, Máximo Cavazzani, Eduardo Elsztain, Juan Martín de la Serna, Julia Bearzi, Marcela Romero, Matías Campodónico, Gabriela Renaudo, Alex Milberg, Santiago Bilinkis, Emiliano Kargieman, Federico Pinedo, Mariano Vila y Mariano Wechsler.
Las fotos de la edición 15 de la Gala de la Asociación de Bancos de Empresas y Consultoras de la Argentina