La edición 15 del Foro ABECEB reunió a Mauricio Macri, Pablo Quirno y Eduardo Elsztain en Puerto Madero: las mejores fotos del encuentro

El 15° Foro ABECEB se llevó a cabo el pasado martes en los elegantes salones del Faena Art Center de Puerto Madero, Buenos Aires, y tuvo como eje central los desafíos globales, la innovación tecnológica, la geopolítica, la demografía y las oportunidades de negocios en un contexto de cambio acelerado y constante. A la cita asistieron más de 1.200 líderes políticos, empresarios y académicos de Argentina y del mundo, quienes debatieron sobre los desafíos globales y las oportunidades de la región, compartieron experiencias, establecieron redes de colaboración y analizaron cómo proyectar a América Latina en el nuevo escenario internacional, con especial atención a la sostenibilidad, la digitalización y la innovación tecnológica.

Sin lugar a dudas, la figura más esperada por el auditorio fue el expresidente Mauricio Macri, quien compartió un panel con Felipe Calderón, ex presidente de México, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ex presidente de Chile, en un debate que abordó los principales desafíos de la región, incluyendo la seguridad, la economía y la proyección internacional de América Latina. A lo largo de la conversación, los referentes regionales debatieron sobre la problemática del crimen organizado, que definió como "un problema que no tenemos, pero sí tenemos", y elogió el trabajo realizado en Rosario.

Además, en materia internacional, Macri destacó la relación cada vez más cercana con Estados Unidos y advirtió que esto implicará "un doble esfuerzo" para que Argentina aproveche la oportunidad de fortalecer sus instituciones, mejorar la cooperación bilateral, atraer inversiones estratégicas y consolidar su presencia en el escenario global. Subrayó que abrirse al mundo es fundamental, señaló que los países que no lo hicieron en los últimos cuarenta años no progresaron y se mostró optimista respecto al potencial de la inteligencia artificial.

Sobre la actualidad política y su relación con Javier Milei, Macri sostuvo que mantienen "una relación muy linda, humana", aunque aclaró que las ideas siempre están por delante. Destacó que el PRO ha apoyado al Gobierno "como nunca en la historia argentina" sin formar parte del oficialismo, y aseguró que, a pesar de las diferencias internas y los cambios de gabinete recientes, sigue siendo optimista sobre el rumbo: "Hoy los argentinos han entendido que el populismo nos ha arruinado y no quieren volver a ellos. En ese camino, el Presidente nos encontrará siempre intentando colaborar".

Algunas de las figuras que participaron son Andrés Malamud, Antonio Solá, Dante Sica, Juan Santiago, Rosendo Grobocopatel, Daniel Kerner, Aleandra Scafati, Juan Carlos Baker Pineda, Marcos Prado Troyjo, Gabriela Aguilar, Mauricio Macri, Felipe Calderón, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Mariana Camino, Hugo Santa María, José María Aznar, Máximo Cavazzani, Eduardo Elsztain, Juan Martín de la Serna, Julia Bearzi, Marcela Romero, Matías Campodónico, Gabriela Renaudo, Alex Milberg, Santiago Bilinkis, Emiliano Kargieman, Federico Pinedo, Mariano Vila y Mariano Wechsler.

Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, junto a José Luis Alonso, CEO de MIRGOR​

Ricardo Martínez Rico, Presidente y CEO de Equipo Económico, junto a Marcos Troyjo, ex viceministro de Economía de Brasil, y su esposa

José Antonio Viera-Gallo, embajador de Chile en Argentina

Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, saluda a Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Mario Grinman, presidente de la CAC; Guillermo Dietrich, socio de Grupo Dietrich; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires; Mauricio Macri, ex presidente de Argentina; Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo y socio fundador de ABECEB; Gerardo Bongiovanni, presidente de Fundación Libertad; y Almudena Maillo, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Madrid

Nicolás Cox, presidente de CBRE, y José Antonio Viera-Gallo, embajador de Chile en Argentina

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Federico Pinedo, representante argentino en el G20; Elio del Re, presidente de ADIMRA; Daniel Funes de Rioja, ex presidente de la UIA; Rodrigo Funes de Rioja, socio de Bruchou & Funes de Rioja; Alejandro Simón, CEO de Sancor Seguros; y Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires

José Luis Alonso, CEO de Mirgor; Gustavo Salinas, presidente de Toyota; y Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo y socio fundador de ABECEB

Marta Larraechea, esposa del ex presidente chileno Eduardo Frei; Eduardo Frei, ex presidente de Chile; y Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo y socio fundador de ABECEB

José Antonio Viera-Gallo, embajador de Chile en Argentina; Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo y socio fundador de ABECEB; y Felipe Calderón, ex presidente de México

Marcela Romero, country president de Schneider Electric; Pablo Quirno, canciller; y Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor y miembro del Advisory Board de ABECEB

Sergio Abreu, secretario general de la ALADI; Felipe Calderón, ex presidente de México; Ana Botella Serrano, esposa de José María Aznar; José María Aznar, ex presidente del Gobierno de España; y Eduardo Frei, ex presidente de Chile

Pablo Quirno, canciller; Mariana Camino, CEO y presidenta de ABECEB; y Federico Pinedo, representante argentino en el G20

Felipe Calderón, ex presidente de México

Ana Botella Serrano, esposa de José María Aznar, y José María Aznar, ex presidente del Gobierno de España

Federico Pinedo, representante argentino en el G20, y Sebastián Gurmendi, presidente de la Cámara de Comercio Franco Argentina

Mariano Wechsler, fundador de Teamcubation y miembro del Advisory Board de ABECEB; Emiliano Kargieman, fundador y CEO de Satellogic; y Mariana Schoua, presidenta de Aconcagua Energía y de AMCHAM

Javier Martínez Álvarez, vicepresidente institucional de Grupo Techint; Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Stellantis; Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo y socio fundador de ABECEB; y Martín Rapallini, presidente de la UIA

Santiago Mignone, Presidente de IDEA - Gaston Remy, CEO-Fundador de Nuqlea - Alan Clutterbuck, Presidente de Fundación RAP

Rosendo Grobocopatel, CEO, politólogo y creador de contenido de Constelaciones; y Santiago Mignone, presidente de IDEA

Javier Martínez Álvarez, vicepresidente institucional de Grupo Techint; Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Stellantis; Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo y socio fundador de ABECEB; y Martín Rapallini, presidente de la UIA

María Eugenia Tibessio, presidente de DuPont Argentina; Andrea Peña Niño, country sales manager de United Airlines; Anna Cohen, CEO y presidenta de Cohen Aliados Financieros; Mariana Schoua, presidenta de Aconcagua Energía y de AMCHAM; Gabriela Aguilar, gerente general de Excelerate Energy; y Cecilia Giordano, fundadora de CG Consulting

Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo y socio fundador de ABECEB; Pablo Quirno, canciller; y Mariana Camino, CEO y presidenta de ABECEB

mv