La edición 15 del Foro ABECEB reunió a Mauricio Macri, Pablo Quirno y Eduardo Elsztain en Puerto Madero: las mejores fotos del encuentro

El evento, organizado por la consultora fundada por Dante Sica, exministro de la gestión macrista, reunió a líderes nacionales e internacionales para debatir los desafíos y oportunidades en un mundo marcado por la innovación, la geopolítica y la transformación digital. Sica destacó que tras la amplia victoria del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, se está gestando “un cambio importante” en el país.

Gala del Foro ABECEB. | ABECEB

El 15° Foro ABECEB se llevó a cabo el pasado martes en los elegantes salones del Faena Art Center de Puerto Madero, Buenos Aires, y tuvo como eje central los desafíos globales, la innovación tecnológica, la geopolítica, la demografía y las oportunidades de negocios en un contexto de cambio acelerado y constante. A la cita asistieron más de 1.200 líderes políticos, empresarios y académicos de Argentina y del mundo, quienes debatieron sobre los desafíos globales y las oportunidades de la región, compartieron experiencias, establecieron redes de colaboración y analizaron cómo proyectar a América Latina en el nuevo escenario internacional, con especial atención a la sostenibilidad, la digitalización y la innovación tecnológica.

Sin lugar a dudas, la figura más esperada por el auditorio fue el expresidente Mauricio Macri, quien compartió un panel con Felipe Calderón, ex presidente de México, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ex presidente de Chile, en un debate que abordó los principales desafíos de la región, incluyendo la seguridad, la economía y la proyección internacional de América Latina. A lo largo de la conversación, los referentes regionales debatieron sobre la problemática del crimen organizado, que definió como "un problema que no tenemos, pero sí tenemos", y elogió el trabajo realizado en Rosario.

Además, en materia internacional, Macri destacó la relación cada vez más cercana con Estados Unidos y advirtió que esto implicará "un doble esfuerzo" para que Argentina aproveche la oportunidad de fortalecer sus instituciones, mejorar la cooperación bilateral, atraer inversiones estratégicas y consolidar su presencia en el escenario global. Subrayó que abrirse al mundo es fundamental, señaló que los países que no lo hicieron en los últimos cuarenta años no progresaron y se mostró optimista respecto al potencial de la inteligencia artificial.

Sobre la actualidad política y su relación con Javier Milei, Macri sostuvo que mantienen "una relación muy linda, humana", aunque aclaró que las ideas siempre están por delante. Destacó que el PRO ha apoyado al Gobierno "como nunca en la historia argentina" sin formar parte del oficialismo, y aseguró que, a pesar de las diferencias internas y los cambios de gabinete recientes, sigue siendo optimista sobre el rumbo: "Hoy los argentinos han entendido que el populismo nos ha arruinado y no quieren volver a ellos. En ese camino, el Presidente nos encontrará siempre intentando colaborar".

Algunas de las figuras que participaron son Andrés Malamud, Antonio Solá, Dante Sica, Juan Santiago, Rosendo Grobocopatel, Daniel Kerner, Aleandra Scafati, Juan Carlos Baker Pineda, Marcos Prado Troyjo, Gabriela Aguilar, Mauricio Macri, Felipe Calderón, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Mariana Camino, Hugo Santa María, José María Aznar, Máximo Cavazzani, Eduardo Elsztain, Juan Martín de la Serna, Julia Bearzi, Marcela Romero, Matías Campodónico, Gabriela Renaudo, Alex Milberg, Santiago Bilinkis, Emiliano Kargieman, Federico Pinedo, Mariano Vila y Mariano Wechsler.

Las fotos de la edición 15 de la Gala de la Asociación de Bancos de Empresas y Consultoras de la Argentina

Gala del Foro ABECEB 20251105
Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, junto a José Luis Alonso, CEO de MIRGOR​
Gala del Foro ABECEB 20251105
Ricardo Martínez Rico, Presidente y CEO de Equipo Económico, junto a Marcos Troyjo, ex viceministro de Economía de Brasil, y su esposa
Gala del Foro ABECEB 20251105
José Antonio Viera-Gallo, embajador de Chile en Argentina
Gala del Foro ABECEB 20251105
Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, saluda a Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Gala del Foro ABECEB 20251105
Mario Grinman, presidente de la CAC; Guillermo Dietrich, socio de Grupo Dietrich; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires; Mauricio Macri, ex presidente de Argentina; Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo y socio fundador de ABECEB; Gerardo Bongiovanni, presidente de Fundación Libertad; y Almudena Maillo, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Madrid

Gala del Foro ABECEB 20251105
Nicolás Cox, presidente de CBRE, y José Antonio Viera-Gallo, embajador de Chile en Argentina
Gala del Foro ABECEB 20251105
José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Gala del Foro ABECEB 20251105
Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Federico Pinedo, representante argentino en el G20; Elio del Re, presidente de ADIMRA; Daniel Funes de Rioja, ex presidente de la UIA; Rodrigo Funes de Rioja, socio de Bruchou & Funes de Rioja; Alejandro Simón, CEO de Sancor Seguros; y Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires
Gala del Foro ABECEB 20251105
José Luis Alonso, CEO de Mirgor; Gustavo Salinas, presidente de Toyota; y Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo y socio fundador de ABECEB
Gala del Foro ABECEB 20251105
Marta Larraechea, esposa del ex presidente chileno Eduardo Frei; Eduardo Frei, ex presidente de Chile; y Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo y socio fundador de ABECEB
Gala del Foro ABECEB 20251105
José Antonio Viera-Gallo, embajador de Chile en Argentina; Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo y socio fundador de ABECEB; y Felipe Calderón, ex presidente de México
Gala del Foro ABECEB 20251105
Marcela Romero, country president de Schneider Electric; Pablo Quirno, canciller; y Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor y miembro del Advisory Board de ABECEB
Gala del Foro ABECEB 20251105
Sergio Abreu, secretario general de la ALADI; Felipe Calderón, ex presidente de México; Ana Botella Serrano, esposa de José María Aznar; José María Aznar, ex presidente del Gobierno de España; y Eduardo Frei, ex presidente de Chile
Gala del Foro ABECEB 20251105
Pablo Quirno, canciller; Mariana Camino, CEO y presidenta de ABECEB; y Federico Pinedo, representante argentino en el G20
Gala del Foro ABECEB 20251105
Felipe Calderón, ex presidente de México
Gala del Foro ABECEB 20251105
Ana Botella Serrano, esposa de José María Aznar, y José María Aznar, ex presidente del Gobierno de España

Gala del Foro ABECEB 20251105
Federico Pinedo, representante argentino en el G20, y Sebastián Gurmendi, presidente de la Cámara de Comercio Franco Argentina
Gala del Foro ABECEB 20251105
Mariano Wechsler, fundador de Teamcubation y miembro del Advisory Board de ABECEB; Emiliano Kargieman, fundador y CEO de Satellogic; y Mariana Schoua, presidenta de Aconcagua Energía y de AMCHAM
Gala del Foro ABECEB 20251105
Javier Martínez Álvarez, vicepresidente institucional de Grupo Techint; Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Stellantis; Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo y socio fundador de ABECEB; y Martín Rapallini, presidente de la UIA
Gala del Foro ABECEB 20251105
Santiago Mignone, Presidente de IDEA - Gaston Remy, CEO-Fundador de Nuqlea - Alan Clutterbuck, Presidente de Fundación RAP
Gala del Foro ABECEB 20251105
Rosendo Grobocopatel, CEO, politólogo y creador de contenido de Constelaciones; y Santiago Mignone, presidente de IDEA
Gala del Foro ABECEB 20251105
Javier Martínez Álvarez, vicepresidente institucional de Grupo Techint; Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Stellantis; Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo y socio fundador de ABECEB; y Martín Rapallini, presidente de la UIA
Gala del Foro ABECEB 20251105
María Eugenia Tibessio, presidente de DuPont Argentina; Andrea Peña Niño, country sales manager de United Airlines; Anna Cohen, CEO y presidenta de Cohen Aliados Financieros; Mariana Schoua, presidenta de Aconcagua Energía y de AMCHAM; Gabriela Aguilar, gerente general de Excelerate Energy; y Cecilia Giordano, fundadora de CG Consulting
Gala del Foro ABECEB 20251105
Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo y socio fundador de ABECEB; Pablo Quirno, canciller; y Mariana Camino, CEO y presidenta de ABECEB

