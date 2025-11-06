El analista político, Hernán Madera, dialogó con Canal E e hizo hincapié en las repercusiones del encuentro entre Mauricio Macri y Javier Milei, una cumbre que, según dijo, “salió mal” y dejó en evidencia las tensiones dentro del espacio antiperonista.

“Macri hace esas declaraciones de disconformidad porque el gobierno libertario ganó tan bien que ya no lo necesita. Entonces, como ya no lo necesita, Macri tiene que amenazar con algo”, afirmó Hernán Madera. Según explicó, esa amenaza se traduce en la intención de “presentar candidato propio el PRO en 2027”. Sin embargo, aseguró: “La reunión salió mal. Fue una reunión mala”.

Las prioridades de Mauricio y Jorge Macri

Asimismo, detalló que los objetivos de “los Macri” se centran en la reelección de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, aunque “como pagan tanta pauta en medios, lograron que muchos medios se hagan eco de ese humo de que Patricia Bullrich quiere ir por la vicepresidencia, lo cual es falso”.

Madera agregó que Mauricio Macri “dice públicamente lo que quiere, la hidrovía, YPF, arreglar con los países del Golfo”. Pero Javier Milei, afirmó, “ya hizo el teatro Mauricio con Estados Unidos, de que me tenía que reunir con vos y qué sé yo, y me pedís que saque a Karina. Y la verdad que no me interesa nada de lo que está diciendo”.

Mauricio Macri y Cristina Kirchner, al borde del retiro político

A su vez, describió a Macri como “una figura de salida”, y comparó su situación con la de Cristina Kirchner: “Las amenazas son más veladas que las que hace Cristina, pero si hacés un paralelismo, los dos están amenazando. Uno libre, porque la Corte Suprema decide que esté libre, y otra presa, porque la Corte Suprema decide que esté presa, pero los dos amenazan, amenazan, porque están los dos de salida”.

Respecto del apoyo electoral reciente a Javier Milei, el analista político sostuvo: “No es solo que se lo apoyó, el Senado, que era un monólogo peronista desde 1983, la perdió”. Por eso, planteó que el empresariado y sectores aliados “están diciendo ‘estamos tan cerca de algo que nunca pensamos que se podía hacer como la reforma laboral, impositiva o jubilatoria, y vos ahora vas a molestar en este momento’”.

Sobre el liderazgo de Milei, destacó: “El Presidente aprendió que tiene que cortarla con las adjetivaciones. No lo aprendió en octubre, lo aprendió en septiembre, con el flor de cachetazo que le dieron los electores bonaerenses. Aprendió que los modales son importantes, que tiene que dejar de insultar, que tiene que dejar de adjetivar, y lo hizo”.