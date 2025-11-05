Pablo Caruso: “Entregarse a Estados Unidos es un riesgo institucional muy grande”

Pablo Caruso, periodista y conductor del programa QR transmitido por Bravo TV, se refirió a la reciente asunción del nuevo alcalde de Nueva York y al escenario político que se abre tras el avance de la oposición al expresidente Donald Trump en su propia ciudad natal.

“Arrasó la oposición a Trump”, sostuvo Caruso, al destacar el mensaje del flamante alcalde, Zohran Mamdani, quien aseguró que desde Nueva York “vamos a derrotar las propias bases de Trump”. Según el conductor, el discurso del nuevo mandatario neoyorquino “se entiende como un mensaje directo al resto de los líderes políticos que comienzan a encontrar resistencias a ese estilo de liderazgo”.

En su análisis, Caruso trazó paralelismos con la situación argentina y con la relación del Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos: “Si pensamos en cómo nos importa lo que pasa allá, casi tanto como lo que ocurre acá, hay que entender esto como una señal de debilitamiento del salvataje que Trump le dio a Milei. Milei fracasó en su plan económico; si no hubiera aparecido Trump, vaya uno a saber en qué refugio estaría hoy su Gobierno”.

Nueva York desafía a Donald Trump en las elecciones en las que se define el nuevo alcalde

El conductor advirtió además sobre los riesgos de una dependencia política y económica excesiva respecto de Washington: “Si esto es lo que pasa con Trump en Estados Unidos, imaginen la fragilidad de toda la institucionalidad argentina si nos convertimos en un Estado asociado de Estados Unidos. La calma financiera que muestra el Gobierno de Milei se sostiene sobre un programa económico inviable, sobre un andamiaje social endeble, con familias que se quedan sin ingresos”.

Caruso subrayó que, más allá del espectáculo mediático de la política local, “lo que está pasando es esto, y no cambió ni con las elecciones ni con las subordinaciones a Estados Unidos. Este plan económico es inviable y entregarse a EE.UU. representa un riesgo institucional muy grande”.

Con su editorial, el periodista volvió a poner en debate la influencia de la política norteamericana en la región y la vulnerabilidad de los modelos económicos que dependen de apoyos externos.

