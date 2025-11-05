Estados Unidos: los demócratas recuperan terreno y un musulmán será el nuevo alcalde de Nueva York

En diálogo con este medio, Henrik Rehbinder explicó que los comicios celebrados en distintos estados —entre ellos Nueva York, California, Virginia y Nueva Jersey— arrojaron un resultado sorpresivo con triunfos demócratas en bastiones republicanos.

“Fueron victorias de punta a punta. En Virginia y Nueva Jersey había gobernadores republicanos que fueron derrotados. Incluso en estados como Georgia, tradicionalmente rojos, los demócratas ganaron elecciones locales por primera vez en décadas”, señaló Rehbinder.

Según el periodista, los resultados revitalizan a un Partido Demócrata que venía golpeado por un clima político tenso y una fuerte polarización. “Después de meses difíciles, estas victorias le dan aire a los demócratas. Representan una respuesta al avance de las políticas de Trump y a la militarización que se ha visto en algunas ciudades”, agregó.

Zohran Mamdani, un nuevo símbolo en Nueva York

Uno de los hechos más destacados fue la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, convirtiéndose en el primer musulmán en ocupar el cargo.

“Es un hecho histórico. Después del 11-S, parecía impensado que un musulmán pudiera llegar a la alcaldía. Mamdani representa una nueva generación progresista dentro del Partido Demócrata, que desafía al sector más envejecido y moderado del partido”, explicó Rehbinder.

El periodista destacó que Mamdani venció al candidato moderado respaldado por empresarios y sectores financieros, en una contienda que reconfigura el mapa político neoyorquino.

Trump, los aranceles y la economía

Consultado sobre la reacción del presidente Donald Trump frente a los resultados adversos, Rehbinder sostuvo que el mandatario evitó asumir responsabilidades. “Trump nunca reconoce una derrota. Dijo que él no estaba en la boleta y que no tiene nada que ver con esos candidatos. Atribuye la caída republicana al cierre del gobierno y a la preocupación por la inflación”, indicó.

El analista explicó que la inflación en EE.UU. está estrechamente ligada a la política arancelaria impulsada por Trump: “Hoy mismo la Corte Suprema debatió la legalidad de esos aranceles. Hay demandas que los consideran caprichosos y sin una estrategia económica seria. Muchos jueces, incluso conservadores, cuestionaron su fundamento”, comentó.

Rehbinder advirtió que muchas empresas están absorbiendo los costos de los aranceles para no trasladarlos al consumidor, pero que esa situación es insostenible de cara a la temporada navideña, cuando se espera una presión inflacionaria mayor.

Elon Musk y las tensiones con China

El periodista también se refirió a las repercusiones de la política comercial en figuras del sector tecnológico, como Elon Musk, cuyas operaciones dependen en parte del mercado chino.

“Los aranceles impactan directamente en Tesla y otras compañías. Musk necesita mantener buena relación con China, por eso en las últimas semanas se acercó nuevamente a la Casa Blanca y a la NASA”, explicó Rehbinder.

Según el analista, Trump busca acuerdos de corto plazo con Beijing mientras el gobierno chino proyecta estrategias a diez años: “Lo único que consiguió Trump en su último acuerdo con China fue vender un poco más de soja. Su política económica sigue centrada en medidas de efecto inmediato”, concluyó.