A partir de esta semana, Diego Santilli comenzó su gestión al frente del Ministerio del Interior y ya formó parte de una reunión del nuevo Gabinete dirigida por el presidente Javier Milei. Tras el encuentro, habló con la prensa y reveló cómo fue el momento en el que el expresidente Mauricio Macri se enteró que iba a aceptar el puesto ofrecido por los libertarios.

"Me dijo que hay que trabajar en conjunto, que estamos de acuerdo en las reformas", reveló durante una entrevista en LN+ sobre la conversación con el exmandatario, quien fue la tercera persona a la que llamó, luego de su esposa y de Cristian Ritondo, tras recibir la propuesta de parte de Milei.

"Quiero felicitar a Diego Santilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno", expresó luego el líder del PRO a través de su cuenta de X una vez que se confirmó la designación del nuevo titular de la cartera del Interior.

En su mensaje, agregó: "Como dirigente del PRO, de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien".

Sobre su designación, que se realizó en medio de un fin de semana de cambios estructurales en el Gobierno, Santilli explicó que recibió la propuesta del propio Presidente a través de una llamada telefónica cuando se encontraba regresando de Paraná.

"Cuando te convoca un Presidente es sí o no, yo dije que sí", relató sobre el momento de la oferta el hombre que, en un principio, había encabezado la lista de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en la provincia de Buenos Aires.

Santilli aseguró que la designación lo tomó por sorpresa, aunque aceptó inmediatamente. "El equipo lo define el Presidente con sus atribuciones y potestades. Cuando uno es convocado por el Presidente, decide dar el paso hacia adelante, porque vengo poniendo el cuerpo hace dos años y confío en que la Argentina va a salir hacia adelante", añadió.

"La autoridad máxima es el Presidente, pero tenemos que trabajar en equipo para sacar las reformas tan importantes que necesita la Argentina, reformas de segunda generación", mencionó luego sobre algunos de los desafíos que deberá enfrentar como nuevo Ministerio del Interior, haciendo énfasis en la necesidad de trabajar en equipo.

"Me encomendó la agenda extraordinaria, que empieza con el Presupuesto, sigue con la reforma laboral y el Código Penal. Luego la de ordinarias", reveló sobre las primeras tareas que le fueron asignadas y anticipó que ya dialogó "con muchos gobernadores".

El nuevo titular de la cartera también respondió a las críticas que lo acusaron de realizar una candidatura testimonial, al igual que al vocero presidencial y ahora jefe de Gabinete Manuel Adorni, y aseguró que este no fue el caso dado que no tenía previsto el llamado del presidente Milei.

"No fue testimonial mi candidatura. Cuando te convoca un Presidente para ocupar un lugar de otra jerarquía, y vos no habiendo sabido que ibas a ser convocado, no es testimonial", concluyó.

