Javier Milei entró a la reunión de Gabinete con abrazos, saltitos y música de James Brown

El Gobierno difundió este lunes un video que muestra el ingreso del presidente Javier Milei a la primera reunión del nuevo Gabinete. Una puesta en escena marcada por gestos teatrales, música y abrazos coreografiados, pensada para reforzar la idea de cohesión interna tras los cambios en el equipo y el triunfo libertario en las legislativas del 26 de octubre.

A las 9.30, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Presidente abrió la puerta del Salón Eva Perón con su habitual “hola a todos”. Saludó a ministros, secretarios y autoridades legislativas con abrazos y bromas, y avanzó entre los presentes mientras sonaba “I Feel Good”, el clásico de James Brown. La puesta oficial buscó transmitir cercanía, energía y una gestión revitalizada.

Entre los momentos destacados, Milei dio la bienvenida a Diego Santilli, que participó por primera vez como ministro del Interior en funciones, y bromeó con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy: “¿Cómo anda cerebro?”. También se detuvo en un saludo extendido con Manuel Adorni, quien jurará como nuevo jefe de Gabinete.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El momento más llamativo llegó con Luis Petri: el mandatario tomó carrera, saltó y terminó en un abrazo con el ministro de Defensa, en una escena celebrada entre risas dentro del salón y replicada luego en redes oficiales. El video cierra con un abrazo prolongado a su asesor Santiago Caputo y el saludo de Karina Milei al titular de Diputados, Martín Menem.

Eduardo Feinmann cruzó a Mayra Mendoza y la intendente de Quilmes le respondió: "Qué te pasó en la vida para que seas tan basura"

Participaron los ministros Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Diego Santilli (Interior).

También estuvieron Karina Milei, María Ibarzábal Murphy, el titular del Banco Central, Santiago Bausili; Martín Menem y Santiago Caputo. El único ausente fue Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), que se encuentra en Madrid participando de un foro económico.

Karina Milei al poder: la tapa de NOTICIAS

Qué dejó la reunión de Gabinete

Tras casi dos horas de reunión, Adorni definió el encuentro como “espectacular” y detalló que Milei expuso los lineamientos de la “segunda etapa” de la gestión: reforma tributaria, modernización laboral, cambios al Código Penal y la Ley de Presupuesto 2026. La agenda legislativa será el eje inmediato.

Santilli, por su parte, afirmó que ya mantiene conversaciones con gobernadores y no descartó futuras convocatorias a mandatarios opositores si se avanza en puntos comunes como la baja de impuestos y el llamado “Pacto de Mayo”.

La reunión funcionó como debut formal del nuevo equipo y anticipo de una semana intensa: tomas de juramento y un nuevo viaje presidencial a Estados Unidos, el número catorce desde que Milei asumió, para participar del America Business Forum en Miami junto a Donald Trump y otras figuras globales.

GD. CP