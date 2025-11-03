Eduardo Feinmann cruzó a Mayra Mendoza y la intendente de Quilmes le respondió: "Qué te pasó en la vida para que seas tan basura"

Eduardo Feinmann y la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales luego de que la funcionara fuera escrachada en redes sociales y el periodista aprovechara el momento para reclamarle por muerte de un menor de edad en el Club Argentino de Quilmes.

"Además tendría que explicar Mayra Mendoza la muerte de un chiquito, que se le cayó un arco de handball en el Club Argentino de Quilmes. Su Vice es el secretario de Deportes", lanzó el comunicador a través de su cuenta de X, citando un video donde la intendente quilmeña era increpada por vecinos de la zona.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ante el reclamo del periodista, Mendoza respondió con dureza y, calificándolo de "basura" e "irrespetuoso" y replicó: "No tenés límite. Sos un irrespetuoso. Fue un accidente y hay familia, amigos sufriendo. Qué te pasó en la vida para que seas tan basura?".

Feinmann hizo referencia a la muerte de Benicio Farji, un nene de 8 años que practicaba basquet en el club Argentino de Quilmes y perdió la vida cuando se le cayó encima un arco de handball. Tras el golpe, el menor fue hospitalizado de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte, donde llegó con traumatismo craneoencefálico severo y una hemorragia cerebral.

Falleció el nene de 8 años que se le cayó encima un arco de handball y hay versiones cruzadas de cómo ocurrió

El pequeño sufrió un paro cardiorespiratorio mientras los médicos intentaban estabilizarlo y, posteriormente, una complicación abdominal que derivó en una operación de urgencia. Al ver que no mejoraba, los profesionales decidieron trasladarlo al Hospital El Cruce, donde se confirmó que habría sufrido muerte cerebral.

Luego del acontecimiento circularon distintas versiones sobre cómo ocurrió el accidente. Algunos padres sostienen que un niño se colgó del arco, lo que habría provocado que se inclinara hacia adelante y cayera sobre Benicio, mientras que otros aseguran que se desplomó solo.

La estructura del arco, sin embargo, plantea dudas: cómo un elemento metálico de ese tamaño pudo caer por sí solo. “Algo tuvo que ocurrir para que se balancee hacia adelante e impacte sobre el menor”, señalan fuentes vinculadas a la investigación.

Fuentes judiciales indicaron que se trabaja en el establecimiento del club para determinar alguna responsabilidad. Mientras tanto, familiares, amigos, profesores y compañeros despiden a Benicio.

AS./fl