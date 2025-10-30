Falleció el nene de 8 años que se le cayó encima un arco de handball y hay versiones cruzadas de cómo ocurrió

Falleció Benicio Farji, el nene de 8 años que se le cayó encima un arco de handball en el club Argentino de Quilmes, donde entrenaba basquet. Tras el golpe, fue hospitalizado de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte, a pocas cuadras del club, donde llegó con traumatismo craneoencefálico severo y una hemorragia cerebral.

Mientras intentaban estabilizarlo sufrió un paro cardiorespiratorio, y posteriormente, una complicación abdominal que derivó en una operación de urgencia. Al no mejorar, lo trasladaron al Hospital El Cruce, donde los médicos confirmaron una muerte cerebral.

Desde la institución emitieron un comunicado: "En nombre de todo el Club Argentino de Quilmes, queremos hacerles llegar nuestro más sincero abrazo y todo nuestro cariño en este momento tan difícil que están viviendo junto a Benicio. Sabemos que no existen palabras capaces de aliviar el dolor que atraviesan, pero queremos que sepan que no están solos. Benicio ha dejado una huella muy especial en nuestro club. Su sonrisa, su espíritu, su manera de disfrutar cada juego y cada momento nos enseñaron más de lo que las palabras pueden expresar", resaltaron.

Era un nene lleno de energía y querido por todos. “Fue una tragedia muy dura para todos. Benicio era un nene muy querido, lleno de alegría y energía. El accidente ocurrió justo cuando había terminado el entrenamiento; se cayó un arco y, lamentablemente, no hubo forma de evitarlo”, contó a Clarín una madre del club.

El comunicado de Argentino de Quilmes

“Todos estamos profundamente conmovidos y acompañando a su familia, a sus compañeros y a la comunidad del club, que está devastada. Espero que se pueda transmitir eso: la tristeza enorme que dejó su partida y el cariño inmenso que todos le teníamos”, remarcó.

Las versiones del hecho

Luego del acontecimiento circularon distintas versiones sobre cómo ocurrió el accidente. Algunos padres sostienen que un niño se colgó del arco, lo que habría provocado que se inclinara hacia adelante y cayera sobre Benicio, mientras que otros aseguran que se desplomó solo.

La estructura del arco, sin embargo, plantea dudas: cómo un elemento metálico de ese tamaño pudo caer por sí solo. “Algo tuvo que ocurrir para que se balancee hacia adelante e impacte sobre el menor”, señalan fuentes vinculadas a la investigación.

Fuentes judiciales indicaron que se trabaja en el establecimiento del club para determinar alguna responsabilidad. Mientras tanto, familiares, amigos, profesores y compañeros despiden a Benicio.

