WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares desde noviembre de 2025

La empresa Meta Platforms, propietaria de WhatsApp, anunció que a partir del 1° de noviembre de 2025 la aplicación de mensajería dejará de funcionar en una serie de modelos antiguos. La medida busca mejorar la seguridad, el rendimiento y la estabilidad de la plataforma, pero impactará a miles de usuarios que aún utilizan dispositivos sin actualizaciones recientes del sistema operativo.

El cambio forma parte de una política que la compañía aplica cada año para mantener la compatibilidad con las versiones más recientes de Android e iOS. Los equipos que no cumplan con los requisitos mínimos dejarán de recibir soporte y actualizaciones, lo que impedirá su correcto funcionamiento.

Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp en noviembre 2025

La lista oficial de modelos que quedarán sin acceso a WhatsApp es extensa e incluye dispositivos de distintas marcas que ya no reciben soporte del fabricante. Entre ellos se encuentran:

Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core, Trend y S5.

Motorola: Moto G (1ra generación) y Moto E (2014).

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y G3.

Sony: Xperia Z, SP, T, V y Z2.

Huawei: Ascend Mate 2.

HTC: One M8.

Apple: iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus (si no están actualizados a iOS 12).

A partir de noviembre, estos modelos podrán perder el acceso progresivamente, dejando de enviar o recibir mensajes y sin posibilidad de instalar actualizaciones.

Qué requisitos mínimos necesitará tu celular

Para seguir usando WhatsApp, los dispositivos deberán tener al menos:

Android 5.0 (Lollipop) o superior.

iOS 12 o versiones más recientes.

Si el celular cuenta con un sistema operativo anterior, la aplicación podría dejar de funcionar, cerrarse de forma inesperada o no permitir el envío de mensajes.

Por qué WhatsApp toma esta medida

Según Meta, la decisión responde a la necesidad de mantener altos estándares de seguridad y rendimiento. Los equipos más antiguos no pueden soportar las actualizaciones de cifrado, las mejoras en llamadas o las funciones basadas en inteligencia artificial que se incorporan en cada versión.

Además, continuar brindando soporte a dispositivos obsoletos aumenta los riesgos de seguridad y limita la experiencia de los usuarios.

Qué hacer si tu celular está en la lista de los afectados

Si tu dispositivo está entre los modelos que perderán compatibilidad, hay dos opciones:

Actualizar el sistema operativo, si el fabricante aún lo permite. Adquirir un nuevo equipo con Android 5.0 o iOS 12 o superior, para mantener la aplicación funcionando correctamente.

Antes de cambiar de teléfono, se recomienda hacer una copia de seguridad de los chats.

En Android , se realiza desde Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Google Drive .

En iPhone, el proceso es similar desde Ajustes > Chats > Copia de seguridad > iCloud.

Así, al iniciar sesión en el nuevo dispositivo, se podrá restaurar el historial de conversaciones.

