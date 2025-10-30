Misiones: gendarmes hallaron un auto abandonado con 126 kilos de marihuana

Gendarmes secuestraron 126 kilos de marihuana en un auto abandonado al costado de la ruta en Misiones, informó Gendarmería Nacional.

Operativo

“Los efectivos de la Sección “Aristóbulo del Valle” dependiente del Escuadrón 9 “Oberá” desplegados sobre la Ruta Provincial Nº 211, a la altura del paraje Las Campiñas, observaron un automóvil que se aproximaba al puesto de control de la Fuerza pero giró abruptamente en sentido contrario al notar la presencia de los uniformados y se dio a la fuga a gran velocidad”, indica un comunicado oficial.

De inmediato procedieron a un “seguimiento controlado, que culminó a unos kilómetros cuando hallaron el vehículo abandonado sin ocupantes sobre la banquina”.

171 paquetes

“En presencia de testigos, los gendarmes inspeccionaron el rodado y detectaron cinco bultos que contenían 171 paquetes rectangulares con una sustancia vegetal compacta”, precisa el documento.

“La prueba de campo Narcotest arrojó resultado positivo para marihuana con un peso total de 126 kilos 188 gramos”, detalla el documento.

El Juzgado Federal de Oberá y la Fiscalía Federal dispusieron el secuestro del automóvil y de los estupefacientes.