"Viuda negra": sedujo a un turista por Tinder y cayó porque dejó las huellas en una copa

El juez nacional en lo Criminal y Correccional N°30, Gustavo Pierretti, procesó con prisión preventiva a una joven de 19 años acusada de haber engañado a un turista estadounidense a través de Tinder para drogarlo y robarle en el barrio porteño de Palermo.

El episodio ocurrió en septiembre de 2024 en un departamento que la víctima alquilaba temporariamente en la calle Humboldt al 2400.

“Viuda negra”

La mujer fue procesada como presunta “coautora del delito robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, previsto en el artículo 167 inciso 2 del Código Penal, que establece una pena de entre 3 y 10 años de reclusión o prisión”.

Además el juez trabó un embargo sobre sus bienes de 15 millones de pesos, según precisa Fiscales.gob.ar

La investigación está a cargo Alberto del fiscal Adrián María Gentili, quien ahora busca identificar “a otros dos hombres que ayudaron a la mujer a llevarse las pertenencias de la víctima”.

“Las huellas dactilares halladas en la escena fueron clave para identificar a la sospechosa”, señala el mencionado sitio.

El caso

El turista estadounidense contó a la Policía que “había alquilado el departamento entre el 11 y el 30 de septiembre a través de la plataforma Airbnb” y que “el 13 de septiembre contactó por la aplicación de citas Tinder a una mujer que se hacía llamar ´Candi´, con quien concertó un encuentro en su vivienda para el día siguiente”.

“El día del hecho, la sospechosa llegó al departamento y comenzaron a consumir un vino espumante, tras lo cual perdió el conocimiento y, cuando lo recobró, advirtió que le habían sustraído dos celulares marca iPhone, una computadora MacBook Air, unos auriculares Bose, un reproductor de música JBL, un cargador, un reloj Bulgari, ropa y calzado, una mochila y viagra”, detallaron las fuentes judiciales .

Así “el representante del Ministerio Público Fiscal entendió que la imputada ejerció violencia y ´anuló la defensa de la víctima, mediante el uso de una sustancia narcótica y/o hipnótica´ y ´aprovechó el estado de vulnerabilidad del mismo sustraer sus pertenencias las cuales no fueron halladas´.

Inteligencia Artificial: anulan sentencia porque un juez usó un ChatGPT y una frase lo delató

Ocho huellas en una copa

Desde Fiscales.gob.ar indicaron que “la clave para identificar a la imputada estuvo en el trabajo pericial del personal de la Sección Gabinete Científico Área IV Norte de la Policía de la Ciudad”.

“Los expertos levantaron rastros en el departamento y obtuvieron varias huellas digitales, algunas de ellas en una copa de vidrio hallada junto a la cama, que eran aptas para cotejo”, mencionaron.

De este modo “gracias a la base de datos del Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), la División Papiloscopía y Patronímica de la Policía de la Ciudad identificó ocho rastros dactilares obtenidos de esa copa como pertenecientes a la acusada: dos de su dedo índice derecho, otro de su pulgar izquierdo y tres del índice de su mano izquierda”.

El juez Sinkovich denunció persecución política de Zdero por una cautelar en favor de comunidades wichí

Otras dos víctimas, misma modalidad

Siempre según la investigación la presunta autora “ya había sido detenida en octubre de 2024, en el marco de otra investigación desarrollada por la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de La Plata, por otros dos robos cometidos bajo esta misma modalidad, vulgarmente conocida como ´viuda negra´”.