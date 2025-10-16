Inteligencia Artificial: anulan sentencia porque un juez usó un ChatGPT y una frase lo delató

La Cámara Penal de Esquel resolvió anular de oficio una sentencia porque el juez la delegó en un ChatGPT de Inteligencia Artificial y una frase lo delató.

Uso incorrecto de la Inteligencia Artificial

El tribunal anuló el fallo del 4 de junio de 2025 por el que el juez penal Carlos Rogelio Richeri condenó a Raul Amelio Payalef a la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

“El tribunal tomó la decisión al constatar que el juez de primera instancia incluyó accidentalmente una frase que revela el uso de un asistente de Inteligencia Artificial (IA) generativa para redactar la resolución de puntos decisorios. A raíz de esto deberá realizarse nuevamente el juicio, con otro juez”, informó el Ministerio Público Fiscal de Chubut.

Los jueces de la Cámara, Carina Estefanía, Martín Zacchino y Hernán Dal Verme, ordenaron remitir “las presentes actuaciones al Superior Tribunal de Justicia con competencia para investigar y determinar el alcance de las graves consecuencias producidas en este proceso en virtud del uso incorrecto de la IA, que motivó la declaración de nulidad de la sentencia y del juicio que la precede, con todo lo que ello significa para los justiciables, para la ciudadanía toda y para el Estado, responsable de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”.

“Listo para copiar y pegar”

“La prueba más contundente del uso de la inteligencia digital generativa fue un error, al incorporar a la sentencia una frase de la conversación con el asistente artificial: ´Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar:´”, precisa el MPF de Chubut.

Así los magistrados consideraron que esta evidencia (“cortar y pegar”) instala una “brecha demasiado amplia" para determinar que porcentaje de texto es atribuible a la IA Generativa (IAGen) y cuánto al juez, “lo que tensiona la prohibición de delegar decisiones judiciales a sistemas automáticos”.

Según el organismo oficial “la delegación de la función de juzgar violaría el principio de juez natural”.

“El error demostró, a los ojos del tribunal revisor, que el juez no ejerció correctamente la supervisión y el control humano obligatorio, suscribiendo la sentencia con la cita de la IA. La omisión de dejar constancia del uso de la IA, así como de lo requerido al asistente, impide controlar la trazabilidad del razonamiento del juez, haciendo que la decisión se pueda equiparar a una respuesta meramente dogmática o inmotivada”, argumentaron.

“Falta de ética del juez”

También el Superior Tribunal de Justicia de Chubut deberá investigar “el alcance de la falta ética del juez” por el "uso incorrecto de la IA" y las "graves consecuencias" en el proceso penal.

Los camaristas advirtieron además que Richeri “pudo haber incumplido los recaudos de confidencialidad exigidos por el Acuerdo Plenario N° 5435 del STJ, al incluir nombres de las partes, testigos y peritos en el texto procesado por el asistente”.