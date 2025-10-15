La Cámara Federal ratificó al juez Mianovich en la causa por facturas falsas que investiga a Walter Pasko

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó que el juez Ricardo Alcides Mianovich continuará al frente de la causa por presuntas maniobras de facturación apócrifa encabezadas por el contador Walter Pasko, al declarar inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa del fiscal Patricio Nicolás Sabadini.

El fallo, firmado por la jueza subrogante Patricia Beatriz García, rechazó los argumentos que buscaban apartar al magistrado bajo la acusación de mantener una “animadversión” hacia el fiscal. La resolución sostiene que no existen pruebas objetivas que acrediten una pérdida de imparcialidad por parte de Mianovich.

“Las resoluciones sobre recusaciones no son susceptibles de recurso extraordinario por no tratarse de sentencias definitivas”, expresó la magistrada en el fallo, citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que descarta la apelación de este tipo de decisiones salvo en casos de “gravedad institucional debidamente demostrada”.

Firme la continuidad del juez

Con esta decisión, la Cámara Federal deja firme el rechazo al pedido de apartamiento y ratifica a Mianovich como juez natural del expediente, lo que permitirá avanzar con las medidas probatorias que se encontraban pendientes en el caso.

La resolución se dictó el 14 de octubre en el marco del expediente “Pasko, Walter Antonio s/ averiguación de delito – FRE 6807/2025/1”, donde se investiga una red de emisión de facturas truchas, evasión fiscal y presunto lavado de activos, con ramificaciones en distintos sectores económicos de la provincia.

Los argumentos de la defensa y la respuesta del tribunal

El planteo impulsado por la defensa de Sabadini, a cargo de la abogada María Álvarez, señalaba supuestos indicios de enemistad entre el juez y el fiscal, lo que —según la presentación— comprometía la objetividad del proceso.

Sin embargo, la Cámara consideró que el recurso no solo carecía de fundamentos probatorios, sino que además resultaba procesalmente improcedente, dado que las recusaciones no son apelables ni pasibles de casación conforme al artículo 61 del Código Procesal Penal de la Nación.

La jueza García también recordó que los cuestionamientos de índole personal o las diferencias de criterio jurídico “no constituyen causal suficiente para apartar a un magistrado”.

La causa Pasko y su impacto judicial

El expediente tiene como principal imputado al contador Walter Pasko, señalado como presunto organizador de un entramado de empresas y cooperativas dedicadas a emitir comprobantes falsos para justificar movimientos financieros irregulares y eludir controles impositivos. En la causa se investiga la utilización de facturas apócrifas por montos millonarios, con el posible involucramiento de firmas vinculadas al sector público y privado.