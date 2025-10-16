El juez Sinkovich denunció persecución política de Zdero por una cautelar en favor de comunidades wichí

El juez Jorge Mladen Sinkovich denunció una maniobra de persecución política impulsada por diputados que responden al gobernador Leandro Zdero, luego de haber dictado una medida cautelar que obliga al Estado chaqueño a garantizar alimentos y agua potable para comunidades wichí.

En diálogo con Perfil, el magistrado sostuvo que la denuncia por “mal desempeño” presentada ante el Consejo de la Magistratura busca disciplinar a los jueces que fallan contra el Gobierno. “Me enteré por los medios. Me acusan por una resolución que ni siquiera está firme. Es una medida cautelar, no una sentencia”, explicó.

La causa que originó la controversia fue promovida por la Defensoría General Adjunta, a cargo de la doctora Gisela Gauna Wirz, en representación de comunidades del norte chaqueño. El fallo del juez Sinkovich había ordenado al Ejecutivo provincial implementar asistencia humanitaria urgente, replicando una jurisprudencia de la Corte Suprema de 2007 sobre pueblos originarios del oeste formoseño.

“Me denuncian por cumplir la ley”

La Fiscalía de Estado apeló la decisión, y la Cámara Civil y Comercial Sala I revocó la aplicación de multas (“astreintes”) al Estado por incumplimiento. Sin embargo, el mismo día que trascendió la denuncia, la Cámara admitió un recurso extraordinario presentado por la Defensoría.

“Las astreintes las calculé tomando el valor de la canasta básica para no ser indigente, unos 4 mil pesos diarios por persona. Si hay 25 mil wichí, la deuda del Estado supera los 85 millones diarios. Pero no cumplieron nada”, señaló el juez, quien describió una situación de emergencia humanitaria: “Están muertos de hambre. Las asistencias llegan cada tres meses con cajas que duran dos días”.

Sinkovich acusó directamente al gobernador Zdero de impulsar el jury: “No tengo dudas de que la orden vino del gobernador. En el Chaco no funciona el Estado de derecho ni la independencia de poderes. Se busca disciplinar a los jueces, meterles miedo".

Violencia en Bermejito y causas previas

El conflicto se da en el mismo territorio donde, el 14 de octubre, comunidades indígenas fueron reprimidas en Villa Río Bermejito durante una protesta por la falta de asistencia estatal. “Fue una represión brutal. Tengo los videos. Les dispararon con balas de goma a los hermanos originarios”, denunció el magistrado.

Sinkovich también mencionó que la acusación legislativa incluye otros expedientes ya cerrados o confirmados por instancias superiores, entre ellos una medida cautelar por el saneamiento de la laguna de Villa Odorico y una causa sobre la concesión de casinos del interior.

En esta última, una pericia contable del Poder Judicial determinó que la Provincia perdió millones de dólares anuales por la decisión de Lotería Chaqueña de otorgar la explotación de salas de juego a un grupo privado. “Fue una entrega vil del patrimonio chaqueño”, dijo.

“No voy a aceptar disculpas”

El magistrado apuntó contra los diputados Zulema Wannesson, Maida With, Samuel Vargas y Romero Castelán, autores de la denuncia. “Algunos ya reconocieron que se equivocaron y hablaron de pedir disculpas. No las voy a aceptar. Tengo 66 años y temo por mi familia”, expresó.

Por último, Sinkovich reafirmó su compromiso con el derecho: “Soy un juez amparista. En Chaco casi nadie se anima a tramitar causas contra el Estado. Pero lo seguiré haciendo. Que cumplan la Constitución, nada más”.