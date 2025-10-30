Justicia en Corrientes: cinco años de cárcel para Cristian Dening por estafar a más de 100 personas

La Justicia de Corrientes dictó sentencia por la causa de estafa piramidal que afectó a más de un centenar de personas en la ciudad de Goya. El Tribunal de Juicio de Goya, con Ricardo Carbajal como juez unipersonal, condenó a Cristian Sebastián Dening a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y dispuso su prisión preventiva inmediata.

Dening fue encontrado responsable penalmente como autor de la estafa que, bajo el falso negocio de inversiones denominado “Tradeking”, provocó un perjuicio estimado en unos 100 mil dólares a las víctimas. En el mismo veredicto, el juez resolvió absolver a su madre, Gabriela Elizabeth Wihte.

El proceso judicial en tiempo récord

El juicio oral, que comenzó el 17 de octubre y se tramitó con celeridad bajo el nuevo Código Procesal Penal de Corrientes, culminó este miércoles con los alegatos de cierre.

Peticiones de pena: Tras el cuarto intermedio, en la audiencia de cesura de pena, el fiscal Francisco Arrue solicitó cinco años de prisión para Dening. Los querellantes conjuntos pidieron seis años, mientras que la defensa oficial solicitó tres años de cumplimiento condicional.

Veredicto: el juez Ricardo Carbajal dio a conocer la sentencia, fijando la pena en cinco años de prisión efectiva.

Gravedad del hecho y justificación de la pena

En los fundamentos de su decisión, el doctor Carbajal remarcó la gravedad del hecho y el amplio perjuicio ocasionado, no solo en el plano económico, sino también en el social y emocional de las personas afectadas.

El magistrado señaló que se trató de un delito continuado, con más de veinte hechos probados, lo que acentuó “la magnitud del injusto y la extensión del daño”. El juez explicó que la pena se ubicó en el tercio superior del marco legal previsto debido a la reiteración y la modalidad de engaño utilizada.

"El impacto social de este tipo de delitos no solo afecta al patrimonio de las víctimas, sino también a su entorno familiar. En el caso, la afectación alcanzó al círculo de confianza directo, incluso a amigos de toda la vida”, sentenció Carbajal.

Esta circunstancia, sumada a la modalidad de estafa que captaba ahorros mediante promesas de altas rentabilidades sin contar con avales legales (similar al caso Generación Zoe), justificó la imposición de una pena de cumplimiento efectivo y la prisión preventiva inmediata para Cristian Dening.