Qué dijeron las figuras políticas tras la designación de Diego Santilli como ministro del Interior

La designación de Diego Santilli como ministro del Interior sumó apoyos inmediatos dentro del oficialismo y del PRO, espacio del que proviene el exvicejefe de Gobierno porteño. Entre los primeros en felicitarlo estuvo el expresidente Mauricio Macri. Al anunciar su llegada, Javier Milei destacó que Santilli será el encargado de “llevar adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores” para alcanzar los consensos necesarios para las reformas en agenda.

La foto de su ingreso se conoció el domingo por la noche, cuando Santilli llegó a la Quinta de Olivos y mantuvo una reunión con el Presidente. Al salir del encuentro, el dirigente habló con LN+ y afirmó: “La tarea es sumar. Sumar para lograr los objetivos de reformas importantes. El Presidente se comprometió y viene cumpliendo. Tengo un trabajo enorme: presupuesto, modernización laboral, baja de impuestos, Código Penal”.

Mensaje de Mauricio Macri en su cuenta de X

Mauricio Macri celebró la designación y la definió como “una incorporación muy positiva” para el Gobierno. Señaló que Santilli, como dirigente “de gran experiencia”, podrá “articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos” y sostuvo que esta etapa es “una gran oportunidad para el futuro de la Argentina”.

Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, también saludó la novedad en X: “Felicitaciones y bienvenido @diegosantilli!!”.

En la misma línea, el designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la noticia y remarcó la agenda inmediata: “Bienvenido Diego Santilli como nuevo ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete”. Al igual que Santilli, Adorni fue electo diputado pero no asumió su banca para integrar el Poder Ejecutivo, en otro caso que reavivó las críticas a las candidaturas testimoniales dentro del oficialismo.

Por su parte, la ministra de Seguridad y senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, también envió un mensaje en X: “Cada vez somos más los que empujamos este cambio con fuerza y convicción. Muchos éxitos en este nuevo desafío, @diegosantilli. Sé que vas a dejar todo como siempre”.

Desde la conducción partidaria, el PRO publicó un mensaje institucional en el que recibió la noticia como un gesto de ampliación política: “Desde el PRO felicitamos a @diegosantilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Su incorporación es una gran noticia para el país y una oportunidad para fortalecer la gestión y el diálogo con las provincias. Confiamos en que su experiencia y compromiso serán fundamentales para avanzar en las reformas que la Argentina necesita”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también destacó la designación de Santilli: “Felicitaciones a @DiegoSantilli por su designación al frente del Ministerio del Interior. Su experiencia en gestión y su rol en la Cámara como hombre de diálogo y consenso serán claves para fortalecer el federalismo y acompañar el cambio que lidera el presidente @JMilei”.

Entre los dirigentes bonaerenses, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, subrayó en LN+ el rol de Santilli en la etapa de reformas: “Trabajamos juntos en 2023 para gobernar la provincia, no se pudo y seguiremos trabajando cada vez más juntos. El Presidente trazó un objetivo claro: pasar reformas. Viene la etapa de consolidar y profundizar el modelo económico y para eso se necesitan reformas en el ámbito laboral e impositivo. El Presidente hasta quiere poner en discusión la coparticipación”.

La foto con la que Cristian Ritondo acompañó su mensaje en X

A nivel partidario, también se expresó el diputado del PRO Cristian Ritondo, quien compartió un mensaje personal por su vínculo de larga data con Santilli: “Más de 35 años de amistad y de trabajo compartido. Orgullo verte asumir este nuevo desafío como ministro del Interior, Diego. Sos un gran dirigente del PRO y, sobre todo, una gran persona. No tengo dudas de que vas a dejar todo de vos para hacer una excelente tarea, como lo hiciste en cada desafío. Te deseo lo mejor en esta etapa, amigo querido”.

También se sumó a las felicitaciones el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, uno de los mandatarios patagónicos que viene reclamando mayor coordinación institucional con la Casa Rosada: “Felicitaciones @diegosantilli!!! Te deseo éxitos en lo que se viene, te vamos a acompañar en este nuevo desafío!!!”.

La designación de Santilli refuerza el vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO en el inicio de una etapa que el propio Gobierno describe como "decisiva" para avanzar con reformas laborales, fiscales y de "modernización" del Estado. La incorporación del dirigente se concretó menos de dos semanas después de haber sido electo diputado nacional, banca que no asumirá para integrarse al Gabinete.

