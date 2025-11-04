Claudio Jacquelin: “Macri terminó haciendo a Santilli ministro del Interior”

En medio del reacomodamiento político tras la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, el periodista Claudio Jacquelin, columnista de La Nación y vicepresidente de FOPEA, analizó en el programa QR (Bravo TV) las tensiones internas tanto en el oficialismo como en el PRO, y el rol clave que jugaron Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Karina Milei en la decisión.

“Hay una constricción espasmódica e inestable, hay fragilidad. Por momentos procuran establecer, por otros articular, y por otros confrontan. En este momento lo que han tratado es de empezar a ampliar”, sostuvo Jacquelin al describir el actual panorama político.

El periodista aseguró que Mauricio Macri “terminó haciendo a Santilli ministro del Interior”, al señalar que el expresidente habría tenido una influencia decisiva en la elección del nuevo funcionario. “No tengo dudas de esto. En el combate contra Adorni y en la confrontación con Milei por la designación, termina Milei devolviéndole con el nombramiento de Santilli. Esto debilita al PRO: lo que buscó fue poner a un hombre con diálogo, que conoce a todos, con 30 años de trayectoria en la política y que puede articular con el sistema”, explicó.

Jacquelin también se refirió a las tensiones internas en el Gobierno nacional, especialmente entre Karina Milei y Santiago Caputo, a quienes describió como protagonistas de una “guerra fría”. “Karina pone tapón a Santiago Caputo. Esto es lo que terminó de configurarse el fin de semana. Todo es inestable. Los problemas internos no se han terminado: Milei ha tratado de pasar por alto esos conflictos, pero la disputa entre Caputo y Karina Milei sigue abierta, aunque evitan enfrentarse directamente”, detalló.

Sobre Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, Jacquelin fue contundente: “Bullrich es una persona de lealtades sucesivas. Al fondo de esas lealtades solo está ella misma. Su construcción va a estar más apalancada en lo que pueda llegar desde el Gobierno”.

El nuevo rol de Diego Santilli: detalles de la jugada de Javier Milei que reconfiguró el mapa político

El analista también señaló que la reciente foto del Gabinete muestra una composición “anómala”, con la presencia de figuras sin cargos formales. “Uno mira esa foto del Gabinete y ve otras circunstancias donde es bastante anómala la configuración de quienes participan en reuniones que deberían ser solo para personas con cargos formales. ¿Qué hacía Menem en la reunión?”, cuestionó.

Por último, Jacquelin mencionó que Donald Trump tuvo influencia política en el diseño del Gobierno de Javier Milei, incluso durante el proceso electoral. “Trump intervino en el diseño político del Gobierno y también en las elecciones. Fue sobre una fragilidad que el propio Trump admitió: ‘Se están muriendo, están luchando por su vida’”, señaló.

En síntesis, el análisis de Jacquelin expone una estructura gubernamental frágil, atravesada por internas y alianzas cambiantes, en la que la figura de Santilli aparece como un intento de equilibrio y diálogo dentro del oficialismo.

