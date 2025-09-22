Aguiar: “El ingreso mínimo en toda la administración pública debe ser de $1.900.000”

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que hoy “el ingreso mínimo en toda la administración pública debe ser de 1.900.000 pesos” porque, debido a la suba del dólar, las empresas “están remarcando precios para cubrirse de la devaluación”.

Mediante un comunicado, el sindicato manifestó que el Gobierno nacional “continúa sin encontrar el rumbo económico” y que, durante la última semana, la crisis financiera “se agudizó”, a partir de un dólar que sigue en aumento al igual que el riesgo país.

Señaló que el impacto en el bolsillo de los trabajadores “es inmediato” y que, con cada aumento del dólar, los salarios “se licúan aún más”. En este sentido, ATE verificó incrementos que van “desde un 4% a un 9% en las góndolas de supermercados y comercios de cercanía”, no sólo en Capital Federal, sino también en otras 14 provincias.

“La suba precipitada del dólar termina de destruir los salarios y la pérdida del poder adquisitivo se agrava. Las empresas, para cubrirse de la devaluación, están remarcando hasta los productos de primera necesidad. Suben los precios de bienes y el costo de los precios mayoristas y minoristas. Lo único que no sube son los salarios”, expresó Aguiar.

Por otra parte, el gremialista indicó que la gestión del presidente Javier Milei continúa “sin oír el mensaje de las urnas” porque pretende “seguir ajustando por congelamiento salarial”. “En el sector público, el ingreso promedio ha perdido más de un 40% de su poder de compra”, añadió.

En el mismo comunicado, ATE destacó el cierre del dólar de la semana pasada a $1.515, la acumulación de los bonos “con una pérdida promedio del 25% en septiembre” y la suba del riesgo país a 1.473 puntos, situación que impacta “fuertemente” en los precios de la canasta familiar debido a que “la economía está muy dolarizada en su formación de precios”, aunque los salarios se manejen en pesos.

“El caballito de batalla del Gobierno, que era la baja de inflación, está en riesgo, porque está aumentando, a pesar de que existe una profunda caída del consumo”, concluyó Aguiar.

Rodolfo Aguiar cruzó la semana pasada al vocero presidencial, Manuel Adorni, luego de que afirmara que, luego de los rechazos a los vetos en Diputados, “habría que echar a 66.550 empleados públicos” para financiar las universidades: “¿En serio vuelven a amenazar con despidos masivos en el Estado?”, cuestionó.

Mediante un comunicado, el secretario gremial indicó que en el Gobierno “no estarían entendiendo nada” porque ese tipo de amenazas “ya las hicieron y no les fue muy bien”, en referencia a las últimas elecciones bonaerenses donde La Libertad Avanza quedó debajo de Fuerza Patria en la mayoría de las secciones.

“El rechazo a los vetos tienen un ínfimo impacto fiscal. ¿No se les ocurre otra cosa para compensar y mostrar como equivalencia, que no sean medidas que le sigan deteriorando la vida a la gente? Proponen destruir más puestos de empleo o eliminar subsidios que benefician a los más necesitados”, señaló.

“¿Por qué no compensan aumentando los tributos a los bienes personales, restituyendo a los niveles anteriores las retenciones a los ricos del campo o estableciendo finalmente un impuesto a las grandes fortunas?”, propuso Aguiar.

En la misma línea, remarcó que la gestión de Javier Milei está compuesta por funcionarios “autoritarios y antidemocráticos que se niegan a aceptar la voluntad popular”. “Son unas verdaderas lacras y miserables”, agregó.

Para finalizar, le recordó a Adorni que los trabajadores estatales son los que, “a pesar de la precarización laboral”, van a “garantizar” siempre las políticas públicas “imprescindibles” para toda la sociedad. “Si no pudieron antes menos van a poder ahora. Nunca les tuvimos miedo y los vamos a seguir confrontando. Ustedes están en caída libre y no la remontan más. Y no vaya a ser cosa que digan que queremos voltear al Gobierno porque ustedes se voltean solos”, concluyó.

