Referente de consumidores advirtió sobre profundización de crisis pese a mejoras en los datos oficiales

Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), trazó un panorama crítico de la situación económica argentina tras conocerse la inflación de agosto. Sus declaraciones cobraron especial relevancia en un contexto donde los datos oficiales de 2025 mostraron mejoras en diversos indicadores, pero que, según su testimonio, no se reflejaron en la realidad cotidiana de la mayoría de los argentinos.

"Entre el 68 al 70% de la población general no tiene un ingreso mayor a 1,2 millones de pesos", aseguró Bassano en radio Continental Córdoba. La afirmación del dirigente fue técnicamente correcta, pero no muy reveladora, ya que muchos ganaron bastante menos: en el primer trimestre de 2025, el ingreso promedio per cápita fue $541.198 según Indec.

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), dependiente del Ministerio de Capital Humano, la pobreza se ubicó en 31,7% en el primer trimestre de 2025, una reducción significativa respecto a períodos anteriores. Por lo tanto, las proyecciones oficiales contrastaron con las afirmaciones de Bassano.

El contraste fue aún mayor cuando se observó la evolución interanual. El Indec informó que la pobreza afectó al 38,1% de la población al cierre de 2024, mostrando una considerable caída desde el 52,9% del primer semestre de 2024. Sin embargo, Bassano sostuvo en el programa Última Pregunta que "esa persona que tiene ese ingreso va a hacer las compras y no le rinde en su consumo".

Inflación controlada, pero precios persistentemente altos

Los datos de inflación de 2025 mostraron una tendencia a la baja. Según el INDEC, la inflación de agosto 2025 fue de 1,9% respecto de julio y del 33,6% interanual, consolidando una desaceleración que comenzó el año anterior.

Sin embargo, Bassano cuestionó el impacto real de estas mejoras: "El problema es si la señora que va a comprar un kilo de papa, tiene la plata para pagarla. Entonces, acá está la contrariedad. Dejemos de mentir y de postverdad". El dirigente ejemplificó con datos concretos: "El kilo de pan. Hay barrios que ya lo están vendiendo arriba de los 4.000 pesos".

El panorama contradictorio del consumo de carne

Una de las áreas donde se evidenciaron las contradicciones entre estadísticas oficiales y percepción ciudadana fue el consumo de carne. Bassano afirmó que "el consumo de carne vacuna que en algún momento escaló hasta el 70-80 kg por persona y por año, hoy está en menos de 40, y va a seguir bajando porque no hay ingreso para comprar un churrasco".

Sin embargo, los datos oficiales de 2025 pintaron un panorama diferente. El promedio móvil de los últimos 12 meses desde junio de 2025 del consumo total de carnes alcanzó los 114,06 kg por habitante, lo que representó un incremento de 4,6% respecto al mismo período del 2024, según la Dirección Nacional de Ganadería.

La aparente contradicción se explicó cuando se analizaron los datos específicos de carne bovina. Según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA), el consumo per cápita de carne bovina en enero de 2025 fue de 47 kg/año, el valor más bajo de los últimos 30 años, con una caída de 3,2% respecto al año anterior. El crecimiento en el consumo total se debió principalmente a un aumento en el consumo de carnes alternativas, como la porcina, que alcanzó los 17,48 kg per cápita en febrero de 2025, el mayor valor histórico para ese mes.

Canasta y futuro

Bassano explicó que "una canasta de una familia tipo en el mes necesita por lo menos un millón de pesos para cubrir una paleta nutricional necesaria", una estimación que se acercó a los datos oficiales más recientes. Según el Indec, en agosto de 2025 una familia tipo necesitó ganar $1.160.780 al mes para no ser pobre.

Respecto al futuro inmediato, Bassano se mostró pesimista: "Esto se va a profundizar. Va a ser cada vez peor porque no hay ingresos". El dirigente advirtió sobre los riesgos sociales: "Hay cada vez más gente revolviendo la basura por buscar comida. Hay cada vez más cartoneros que no pueden vender el cartón. Hay cada vez más gente en la miseria extrema".

El testimonio de Bassano evidenció la brecha entre los indicadores macroeconómicos que mostraron mejoras en 2025 y la percepción ciudadana sobre el deterioro de las condiciones de vida.