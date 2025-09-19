El mercado pone a prueba el dólar: El Banco Nación ya vende el oficial a más de $1500

El viernes 19 de septiembre mantiene el tipo de cambio en su sendero alcista. En efecto arrancó la rueda sumando 20 pesos a la cotización, lo que lleva al Banco Nación a operar entre $1.465 para la compra y $ .!515 para la venta. En tanto, el precio para los minoristas es de $ 1.465 y $ 1.525,

Por su parte, el dólar mayorista cotiza casi rozando el techo de la banda de flotación en $1474,25 y, según publicó el Banco Central, el límite superior de la banda se ubica hoy $ 1.475,32. Vale recordar que ayer el BCRA debió vender casi 380 millones de dólares para defender ese valor tope del tipo de cambio, mientras cada vez son más los analistas que consideran necesario que "el mercado sea el que encuentre el techo del dólar", sin sacrificar más reservas del BCRA.

Por lo pronto, el gobierno, de la mano de Luis Caputo, reiteró que seguirá vendiendo dólares en haras de defender las bandas de flotación.

en desarrollo...