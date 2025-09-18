Caputo en Carajo: "El plan sigue sólido, la gente se asusta por lo que ve enfrente, el comunismo..."

Luego de un jueves volcánico en los mercados, con el Gobierno vendiendo 379 millones de dólares para tratar de evitar la devaluación que el mercado insiste en imponer, el ministro de Economía Luis Caputo repitió la reacción que, en momentos de crisis, desde Economía se intenta al anochecer de días agitados: el ministro Luis Toto Caputo fue a Carajo TV, al programa de Gordo Dan, a insistir es que "el programa de mantiene sólidoe, superávit se mantiene, no hay fundamentos para un ataque como este, que yo no vi en mi vida" y anticipando que el pago de deuda de más de 4 mil millones en enero "se está trabajando y es posible que antes de las elecciones podamos anunciar que ya está resuelto".
“No van a haber cambios en el programa económico”, remarcó una y otra vez Caputo, señalando que "todo este ruido político se produce porque la gente ve lo que hay enfrente", en obvia alusión a la oposición. Y ya entrando en una respuesta posterior sobre ese espectro del peronismo, Caputo atacó a Axel Kicillof "que es comunista, y lo digo como una realidad de su visión política". "Entonces se ve eso, y se producen situaciones de estrés...", afirmó Caputo, descartando de plano que el elenco oficialista pueda estar admitiendo errores o pautas económicas a modificar en el corto plazo.
Caputo fue a Carajo TV junto a su viceministro, José Luis Daza, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. "Lo que es la parte política hay una contracara que en alguna medida favorece al Gobierno, porque se ha hecho tan evidente lo que busca la oposición, no se lo creen ni sus votantes, que son fanáticos, casi religiosos, al resto de la sociedad se le ha hecho tan obvio lo que están intentando hacer, o sea hay una oportunidad bien concreta con eso, pueden manifestarlo... Y si se vota comunismo, tendremos las cosas claras..."
Noticia en desarrollo...