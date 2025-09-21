La morosidad de los préstamos bancarios volvió a crecer en julio y ya acumula nueve meses consecutivos de subas. Según el último informe del Banco Central (BCRA), el ratio de irregularidad en los créditos a familias trepó al 5,7%, su mayor registro desde que comenzó la serie en 2010. El dato refleja un contexto de enfriamiento económico, caída de ingresos y un mercado financiero atravesado por la volatilidad en las tasas de interés.

Las líneas más golpeadas fueron las de préstamos personales, cuya morosidad saltó de 6,5% a 7,3%, y las tarjetas de crédito, que subieron de 4,9% a 5,3%, récord de toda la serie histórica. Los prendarios también se deterioraron levemente (3,7% a 3,9%), mientras que los hipotecarios mostraron un comportamiento más sólido, con una baja de 1% a 0,9%.

“El principal factor detrás de este aumento es el freno que la actividad económica y los ingresos reales vienen sufriendo desde hace meses”, explicó el economista Federico González Rouco, de la consultora Empiria. Además, remarcó que “las cuotas ya no se licúan como antes por la desaceleración de la inflación, lo que dificulta que las personas puedan cumplir con sus compromisos financieros”.

Respecto de los hipotecarios, señaló a Ámbito Financiero que se trata de un segmento “muy sólido por factores intrínsecos, ya que la gente lo primero que trata de sostener es el pago de la vivienda”.

Impacto en empresas y financiamiento más caro

Si se suma el segmento corporativo, la morosidad global fue de 3,2% en julio, más del doble que el mínimo de 1,5% registrado en octubre de 2024.

Entre junio y julio, la tasa de irregularidad de las compañías apenas subió de 1,1% a 1,2%, pero los especialistas advierten que el panorama podría empeorar: entre el 14 de julio y el 18 de agosto, la tasa nominal anual de adelantos en cuenta corriente se disparó de 31% a 93%, encareciendo el financiamiento y amenazando las cadenas de pago.

Según un informe de la consultora C-P, “los adelantos en cuenta corriente a empresas continuaron su tendencia decreciente y acumulan una contracción de casi $1 billón (-10,6%) desde el 10 de julio. La caída de los saldos de financiamiento responde a la dinámica de las tasas que se triplicaron y amenazan con poner en riesgo las cadenas de pago de sostenerse en estos niveles durante mucho tiempo”.

El salto en las tasas se produjo tras el giro en la política monetaria del Gobierno, que pasó de apuntar al precio del dinero a fijar la cantidad de circulante. La falta de acumulación de reservas y la presión sobre el dólar tensionaron el mercado y llevaron a un encarecimiento del crédito.

Aunque en las últimas semanas el costo del financiamiento de empresas retrocedió por debajo del 50%, la inestabilidad cambiaria podría provocar nuevos repuntes. En préstamos personales, la TNA supera el 80% en septiembre, manteniendo el escenario desafiante para las familias.

