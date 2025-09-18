Dónde y cómo ganar un beca para ir a estudiar política y economía a Estados Unidos

La Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) anunció la apertura de inscripciones para una nueva edición de su Programa País Federal, destinado a jóvenes líderes argentinos de hasta 30 años que deseen competir por una beca de formación en Estados Unidos.

El programa está dirigido a estudiantes universitarios avanzados y a jóvenes profesionales recién graduados con interés en la agenda pública y social, el desarrollo del sector privado y productivo, la política, la economía y el debate democrático. Los postulantes deben ser argentinos y tener hasta 30 años cumplidos en abril de 2026. La inscripción puede realizarse a través de un formulario disponible en las redes sociales de la FURP o en contacto con la filial local @furpcordoba.

Etapas del proceso de selección

La selección se divide en dos instancias. La primera será local y se realizará en Córdoba con actividades de formación los días 1, 2 y 3 de octubre, además de un examen escrito y oral previsto para el 4 de octubre.

Quienes resulten elegidos pasarán a la segunda etapa, que se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 24 y el 29 de noviembre. Allí, junto a representantes de todas las provincias, participarán del Seminario País Federal, donde competirán por la beca de formación en Estados Unidos bajo la supervisión del Departamento de Estado de ese país.

Durante el seminario, los participantes tendrán la posibilidad de reunirse con dirigentes políticos, sociales, judiciales, empresariales, legislativos, económicos y periodísticos de la Argentina.

Tradición y trayectoria

El Programa País Federal se realiza desde 1986 y esta será su edición número 39. Desde su creación en 1970, la FURP impulsa el debate democrático y el intercambio de ideas con el objetivo de formar dirigentes capaces de impactar en sus comunidades.

A lo largo de su historia, más de 2.200 jóvenes participaron en los distintos programas de la fundación, muchos de los cuales hoy ocupan lugares de relevancia en la política, la justicia, la diplomacia, los medios y el sector privado.

Entre los cordobeses que formaron parte de estas experiencias figuran el exgobernador Juan Schiaretti, el actual gobernador Martín Llaryora, el diputado nacional Rodrigo De Loredo y el exministro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, entre otros dirigentes.

Qué es la FURP

La Fundación Universitaria del Río de la Plata es una institución privada, sin fines de lucro y de bien público, creada en 1970 por jóvenes profesionales. Su misión es contribuir a la formación de dirigentes universitarios en un marco de pluralidad y diálogo democrático.

Este año, la organización celebró su 55° aniversario con una gala en La Rural de Buenos Aires, reafirmando su compromiso de brindar a las nuevas generaciones oportunidades de formación y liderazgo en Argentina y el mundo.