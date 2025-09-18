Llaryora anunció un aumento salarial de unos 300 mil pesos para los equipos de salud

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un aumento salarial promedio de unos 300 mil pesos para 2.833 agentes de los equipos de salud.

Aumento salarial

“En Córdoba reafirmamos nuestro compromiso con la salud pública. Por eso he tomado la decisión de efectivizar el aumento salarial y la carrera administrativa para los equipos de Salud de la provincia. Estamos cumpliendo con el compromiso asumido al firmar el Decreto N° 177/2025, que reglamenta la Ley N° 10.889”, escribió el mandatario en su cuenta de “X”.

Así se unifica el régimen laboral de todo el personal de Salud y se organizan los grupos y subgrupos ocupacionales de acuerdo con la formación académica de cada profesional, informó el Gobierno de Córdoba.

Cuál es el impacto mensual en la masa salarial

El impacto mensual en la masa salarial asciende a 1.500 millones de pesos y alcanza a 1.999 agentes de planta permanente, 728 contratados y 106 interinos.

Cuándo se cobrará el aumento salarial

La Provincia confirmó que será “a partir de los haberes de septiembre – que se acreditarán en los primeros días de octubre – los profesionales de la salud verán reflejado su nuevo Grupo Ocupacional”.

“El personal que se desempeña bajo la Ley Nro. 7625 pasará a revistar en los cargos previstos en la nueva norma, adecuando así la situación de los profesionales y técnicos a los estándares académicos actuales de cada disciplina de la salud”, precisó en un comunicado.

NOTICIA EN DESARROLLO

