Llaryora: "El firme rechazo a los vetos presidenciales es una victoria de la democracia"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aseguró que “el firme rechazo a los vetos presidenciales es una victoria de la democracia que se impone para cuidar a nuestra gente y atender a sectores tan importantes para el bienestar de nuestro país.

“Quiero agradecer el amplio apoyo de los diputados del Congreso de la Nación que esta tarde votaron a favor de la Ley de #EmergenciaPediátrica del Hospital Garrahan y en respaldo al #FinanciamientoUniversitario”, escribió Llaryora en la red social “X”.

Por último sostuvo que “Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a su pueblo”. “Vamos a seguir trabajando con decisión para defender la #salud y la #educación públicas, pilares fundamentales del progreso de nuestra patria”, finalizó en su mensaje.

El mandatario cordobés había convocado antes de la sesión en la Cámara Bajada a los diputados “a rechazar el veto presidencial y a respaldar la ley de Financiamiento universitario”.

“Las universidades no pueden ser la variable de ajuste. Saldremos adelante con más educación, nunca con menos”, había recalcado Llaryora.

Qué dijo Natalia de la Sota

"Hoy vivimos un día histórico en la Cámara de Diputados. Rechazamos los vetos injustos de Milei: el veto al financiamiento universitario y el veto a la emergencia pediátrica", sostuvo la candidata a diputada nacional, Natalia de la Sota.

"El financiamiento universitario es la garantía para que los estudiantes y los docentes puedan enseñar y aprender. La emergencia pediátrica garantiza la atención a miles de niños, niñas y familias que esperan un tratamiento complejo y urgente", agregó en un video publicado en sus redes sociales.

"Quedó demostrado que la política puede estar del lado de la gente. Ahora la decisión sigue en el Senado. Pero vamos a seguir firmes diciendo basta a los ajustes crueles de Milei y defendiendo cada derecho de los cordobeses y de todos los argentinos", cerró De la Sota.