Luis Macario calificó como una “oportunidad histórica” el tratamiento de la reforma laboral

El presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Luis Macario, calificó de “oportunidad histórica” el tratamiento del proyecto de reforma laboral.

Reforma laboral

"Nosotros desde la Unión Industrial de Córdoba estamos absolutamente a favor de realizar una modernización de las regulaciones laborales que EN nuestro país datan de los años 70 aproximadamente", aseguró el empresario.

Además subrayó que la situación actual del mercado de trabajo es crítica al señalar que "hay entre un 40 y un 50% de la población económicamente activa que trabaja en la informalidad o como un monotributista encubierto”.

“Esa gente no tiene ningún tipo de derecho, no tiene protección, no tiene seguridad social y creo que ese es el verdadero problema laboral que tiene Argentina", recalcó en declaraciones al programa “6 en punto” de PUNTO A PUNTO RADIO (90.7).



“Oportunidad histórica”

Macario consideró que "nunca ha habido una oportunidad histórica de que se avance en una reforma de estas características después de tanto tiempo”.

“Creo que va en el buen sentido. Los que defienden mantener las actuales regulaciones, lo que están tratando de defender más que derechos son tratar de defender privilegios que los benefician a lo mejor de manera personal", opinó.

Aunque aclaró que la reforma por sí sola no garantiza resultados inmediatos, ya que "esto es una condición necesaria, pero no suficiente”.

“Podemos tener la mejor regulación en el ámbito laboral, pero eso no va a ser de que per sé aumente el empleo formal. Para eso es necesario que la economía despegue, que salgamos del ciclo recesivo", evaluó.

Reforma impositiva

"Para aumentar la competitividad también necesitamos que haya una reforma impositiva que le dé racionalidad a todo el sistema, porque hoy tenemos más de 150 impuestos, de los cuales 10 recaudan el 90% y ahí te encontrás con impuestos regresivos como el IVA", exhortó Macario.

El empresario remarcó también la importancia vital del financiamiento para el sector productivo al explican que "Argentina tiene un 10% medido en términos de PIB de capacidad de crédito”.

“El crédito es como el oxígeno que necesitan las empresas. Sin crédito las empresas se asfixian", aseveró.

Finalmente, el presidente de la UIC se refirió a la política de comercio exterior y la necesidad de un equilibrio para proteger la producción local frente a competidores globales como China.

"Lo que nosotros necesitamos es tener la defensa de la industria nacional. Es necesario integrarnos al mundo con un nivel de apertura que sea razonable y salir de la Argentina pendular donde o cerramos todas las fronteras o pasamos a una apertura indiscriminada importando agua mineral del exterior. Hace falta encontrar entre el blanco y el negro, algún gris que siempre está", cerró Macario.