Detuvieron al “sicario”, acusado del ataque por encargo en barrio Yapeyú

La Policía de Córdoba detuvo este martes a un hombre de 38 años, conocido como “el sicario”, acusado de haber protagonizado un ataque armado por encargo contra una joven en barrio Yapeyú. El procedimiento se realizó en el marco de múltiples allanamientos encabezados por la Dirección General de Investigaciones Criminales en Yapeyú, Villa Capullo y sectores aledaños.

Durante los operativos fueron detenidas otras siete personas, de las cuales tres son menores de edad, vinculadas a causas por robo calificado y violencia urbana. En el lugar estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el jefe de Policía, Crio. Gral. Marcelo Marín; y la fiscal Silvana Fernández, quien dirige la investigación.

El ministro Seguridad de Córdoba probó el nuevo guante eléctrico de la policía: “Es como meter los dedos en el enchufe"

El hecho que motivó la detención ocurrió el jueves pasado, cuando un sicario armado llegó hasta una vivienda de barrio Yapeyú buscando a la hermana de Aldana Juárez, una mujer detenida en Villa María por un crimen ocurrido en ese mismo sector dos años atrás. El agresor se equivocó de objetivo: la casa ya había sido alquilada a una joven madre de ocho hijos, ajena al conflicto.

Vestido con ropa similar a la de un guardia de seguridad y filmando la escena con su celular como prueba del encargo, el atacante interrogó a la mujer y, pese a que ella negó ser la persona buscada, abrió fuego. La víctima logró escapar en medio de los disparos, fue herida en un muslo y trasladada al Hospital Córdoba, donde quedó internada fuera de peligro.

Desde la fiscalía indicaron que el ataque no está vinculado al otro episodio ocurrido horas después en el mismo barrio, donde una joven de 22 años fue baleada y quedó parapléjica, aunque ambos hechos exponen una escalada de violencia armada en la zona.