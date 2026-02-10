El diario británico The Guardian realizó un extenso informe sobre el impulso para reiniciar la minería de uranio en la Patagonia y que ha generado temores sobre el impacto abiental y la pérdida de soberanía sobre recursos claves.

Durante el último tiempo, se conoció que el Gobierno del presidente Javier Milei tiene intenciones de llevar a cabo un plan nuclear y un cambio de estrategia en el país. En este contexto, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) visitó la región de Cerro Cóndor, en Chubut, donde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ya había extraído uranio en la década de 1970.

Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Según explicó el medio The Guardian, una delegación de la OIEA visitó la zona de Cerro Cóndor en noviembre de 2025 en el marco de una Revisión Integrada del Ciclo de Producción de Uranio, teniendo en cuenta también que el yacimiento de uranio y renio Cerro Solo es adyacente a las minas clausuradas y se trata de uno de los mayores depósitos de uranio comprobados por la CNEA.

El plan nuclear impulsado por la administración libertaria tendría como primer paso la extracción de uranio, seguido también por el desarrollo de reactores modulares que cumplirían la función de alimentar centros de datos de inteligencia artificial, exportar reactores y uranio junto a una privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Si bien el programa nuclear no militar ya lleva 75 años en Argentina, no tardaron en presentarse críticas y análisis tanto en contra como a favor de la iniciativa del Gobierno de Milei. En este contexto, las tres centrales nucleares del país, Atucha I, Atucha II y Embalse generan aproximadamente el 5% de la electricidad del país.

Quién es Demian Reidel, el renunciado director de Nucleoeléctrica

En lo que respecta a la producción de uranio en Chubut, las minas fueron clausuradas en la década de 1990 y, tras el cierre de otro cerro en Mendoza, el país comenzó a importar un uranio, motivo por el que reiniciar el plan nuclear es considerado una medida estratégica vinculada a la economía.

Uno de los mayores temores que aparece entre los detractores del plan nuclear es el hecho de que la iniciativa busque priorizar la exportación de uranio a Estados Unidos antes que el abastecimiento de las plantas propias, teniendo en cuenta que los reactores del país funcionan con óxido de uranio natural o poco enriquecido y no con hexafluoruro de uranio, que es el compuesto que el país es capaz de producir.

Es válido mencionar que la empresa estatal argentina Dioxitek, filial estatal de la CNEA, firmó en agosto de 2025 un compromiso para suministrarle hexafluoruro de uranio a la empresa estadounidense Nano Nuclear Energy, mientras que esta última firmó un memorando de entendimiento con la empresa británico-argentina UrAmerica que estaría trabajando en la posible extracción de uranio en Chubut.

Demian Reidel, expresidente de Nucleoeléctrica.

Según se indicó, uno de los objetivos del acuerdo es "fortalecer la seguridad energética de Estados Unidos", a partir del "suministro de materiales para combustible nuclear de un socio confiable". En este sentido, se cree que podría ocurrir un ajuste por arte de Milei hacia Washington, dado el vínculo de la administración libertaria con el país norteamericano.

Otro de los puntos críticos del plan nuclear es el nuevo proyecto de SMR (reactor modular) ACR300, hasta el momento con un 1% de desarrollo, que fue patentado por una empresa estatal argentina a través de su filial estadounidense. Asimismo, no se tuvieron en cuentas las décadas de desarrollo que implicó el reactor de pequeña escala (SMR) Carem que llevaba siendo construido desde 2014 e implicó una inversión de casi 750 millones de dólares.

Otras de las alarmas se vincula a la privatización parcial de la empresa pública de servicios nucleares, Nucleoeléctrica, donde se espera vender el 44% de la empresa estatal a un inversor privado, el cual contaría con la mayor participación de las acciones. Nucleoeléctrica cuenta con superávit presupuestario, motivo por el que los opositores del Gobierno presentaron un proyecto de ley para declararla prioridad estratégica y evitar su privatización.

Impacto ambiental del plan nuclear

El presidente Milei ha sido cuestionado por ser un negacionista del cambio climático, motivo por el que se espera que considere las eventuales nuevas centrales nucleares como fuentes para atraer mayor demanda y no como reemplazo de los combustibles fósiles, aunque la provincia de Chubut cuenta con un fuerte movimiento popular antiminero.

Hasta el momento, el mandatario y Demian Reidel, ahora expresidente de Nucleoeléctrica y amigo del jefe de Estado, han visitado Silicon Valley y se han presentado en diferentes conferencias del sector para presentar los proyectos en la Patagonia a distintos inversores, mostrándolo como un emplazamiento privilegiado para centros de datos de IA con energía nuclear.

En cuanto al movimiento antiminero, este se remonta a la década de 1980, nacido a partir de la construcción de un vertedero de residuos radiactivos cerca de la aldea de Gastre. En este contexto, en 2003 un referéndum sobre la minería de oro a cielo abierto recibió una negativa del 81%, derivando en una ley que prohíbe su práctica en toda la provincia.

Renuncia de Demian Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica

Este lunes, el ingeniero y físico Demian Reidel presentó su renuncia al directorio de Nucleoeléctrica Argentina (NASA) poco de un mes después de que se viera involucrado en denuncias por presuntos sobreprecios y direccionamiento de licitaciones. Según trascendió, continuará en el rol de asesor del presidente.

La salida de Reidel se produjo luego de que su gestión quedara envuelta en una fuerte polémica por presuntas irregularidades en una licitación del servicio de limpieza. El caso derivó en el desplazamiento de dos gerentes designados por su conducción, Marcelo Famá y Hernán Pantuso, tras detectarse que la empresa estaba dispuesta a pagar casi el doble por el servicio en comparación con el año anterior.

Renuncia y más poder para Santiago Caputo: qué hubo detrás de la salida de Demian Reidel de NASA

La denuncia había sido radicada en el Comité de Integridad de Nucleoeléctrica Argentina y empujó la caída de dicha contratación. Sin embargo, no era el único cuestionamiento. Previo a que se conociera la acusación interna, la empresa Distribón SRL había recurrido a la Justicia para impugnar un proceso licitatorio de NASA por presunto direccionamiento de una licitación. La causa tramita en los tribunales federales de Campana.

En su momento, Reidel fue el encargado de presentar el Plan Nuclear que no solo no despertó el interés del financiamiento privado, sino que también generó dudas en el sector energético. Aproximadamente en agosto de 2025, presentó la iniciativa y explicó que el país podía llevar a cabo la "revolución de la IA", en busca de expandir la energía nuclear suministrando la cantidad de electricidad necesaria para los centros de datos y la industria de Inteligencia Artificial.

