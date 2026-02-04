Minería en Argentina: crecen exportaciones e inversiones, pero el sector sigue rezagado frente a la región

La minería argentina mostró en 2025 un crecimiento sostenido en exportaciones, inversiones y empleo, aunque continúa muy por detrás de países como Chile, Perú, Australia y Canadá, según el Reporte Minero de INVECQ – enero 2026, en donde se analizó la situación del sector en el país, su desempeño reciente, las oportunidades de inversión y los impactos económicos y sociales, con foco en el período 2015-2025 y proyecciones hacia 2035.

De acuerdo con el informe, las exportaciones mineras nacionales alcanzaron los u$s 6.037 millones en 2025, lo que representó un incremento del 70% en la última década y un récord histórico del 6,9% del total de las exportaciones argentinas, impulsadas principalmente por el oro y el litio.

Sin embargo, INVECQ advirtió que, pese a este avance, Argentina permanece notablemente rezagada en términos estructurales, ya que las exportaciones mineras representan menos del 1% del PBI, frente a participaciones que van del 10% al 18% del producto en países mineros consolidados como Chile, Perú, Australia y Canadá.

Exportaciones, minerales y rol de las provincias

El informe detalló que el oro continúa siendo el principal mineral exportado, con u$s 4.078 millones en 2025, equivalentes al 68% del total, mientras que el litio pasó de representar apenas el 2% hace una década a cerca del 15%, consolidándose como uno de los motores del crecimiento reciente.

En contraste, el documento señaló que el cobre perdió peso relativo desde los años noventa, cuando explicaba cerca del 70% de las exportaciones mineras, y que las ventas externas de este mineral se desplomaron tras el cierre de Bajo La Alumbrera en 2018, dejando a Argentina “prácticamente fuera del mapa” en producción cuprífera.

A nivel territorial, Santa Cruz y San Juan concentran el liderazgo exportador, con u$s 2.104 millones y u$s 1.612 millones respectivamente en 2025, lo que equivale al 40% y 30% del total nacional, apalancadas en proyectos maduros de oro y plata.

El peso de la minería en las economías provinciales resulta significativo: en San Juan y Santa Cruz, las exportaciones mineras explican más del 80% del total de las ventas externas provinciales, mientras que a nivel país el sector todavía representó solo una fracción reducida del comercio exterior.

Inversiones, proyectos y potencial de crecimiento

En materia de inversiones, INVECQ destacó que la exploración minera alcanzó casi u$s 493 millones en 2024, concentrándose principalmente en cobre (40,58%), seguido por oro (27,52%) y litio (25,74%), lo que refleja un cambio en la composición del interés inversor hacia minerales estratégicos.

El informe identifica un pipeline de 310 proyectos mineros metalíferos, aunque solo 48 se encuentran en etapas avanzadas, lo que evidencia, según el documento, que “el potencial no se desarrolla por sí solo”, y que aún queda un amplio margen para ampliar la oferta productiva.

En ese contexto, las proyecciones oficiales y privadas resultan alentadoras: INVECQ estimó que las exportaciones mineras podrían alcanzar entre u$s 25.700 millones hacia 2035, impulsadas principalmente por el cobre, que concentraría casi el 68% de los u$s 32.000 millones de inversión previstos entre 2025 y 2033.

Por otro lado, del total de proyectos aprobados en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (u$s 16.722 millones), el 38% pertenece a proyectos de minería. Hay 5 proyectos presentados al RIGI en etapa de evaluación, todos mineros, y que, de aprobarse, podrían aportar un monto adicional cercano a los u$s 30.000 millones.

Empleo, salarios y desafíos estructurales

En el plano social, el empleo minero directo creció de 22.400 trabajadores en 2009 a unos 37.000 en 2025, con una tasa de informalidad de apenas 1,3%, muy por debajo del promedio nacional, y salarios que equivalen a 3,7 veces el salario registrado promedio, según datos citados en el informe.

No obstante, INVECQ concluye que para transformar el potencial en resultados efectivos será clave garantizar estabilidad macroeconómica, previsibilidad legal, apertura comercial y fortalecimiento institucional, ya que, como señaló el reporte, “no basta con tener recursos para tener minería”, y el desafío de Argentina sigue siendo convertir sus ventajas geológicas en desarrollo económico sostenido.

