El sector minero creció 8,2% en julio impulsado por las producciones de petróleo y gas natural

La producción minera creció en julio 8,2% con respecto al mismo mes del año pasado y acumuló desde enero un incremento de 3,3% en comparación con enero-julio de 2024.

En julio de 2025, el índice de la serie desestacionalizada tiene una suba de 1,6% respecto junio y el índice serie tendencia-ciclo registra un aumento de 0,8% respecto al mes anterior, de acuerdo con el Índice de Producción Minera (IPI) dado a conocer por el INDEC.

El índice de “Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural” tuvo una suba de 8,3% interanual de 3,2% entre enero y julio de 2025 respecto a igual acumulado del año anterior. La extracción de petróleo crudo se expandió 19,4% interanual en julio.

El secretario de Energía prevé un ajuste de la producción petrolera por la caída del precio del barril

La “Extracción de gas natural” muestra una suba de 6,9% respecto al mismo mes de 2024. El acumulado enero-julio de 2025 presenta un aumento de 4,1% respecto a igual acumulado del año anterior.

En julio de 2025 se extrajeron 1.724,6 millones de m3 de gas natural convencional y 3.311,1 millones de m3 de gas natural no convencional, que presentan, respectivamente, un aumento de 10,8% y una suba de 5,0% con relación a igual mes del año anterior.

Extracción de metales

Por su parte, “Extracción de minerales metalíferos” muestra una suba de 9,5% respecto a igual mes de 2024, destacándose “plata y oro” con un crecimiento de 13,7%. El acumulado enero-julio de 2025 presenta una disminución de 0,8% respecto a igual acumulado del año anterior.

El índice de “Extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación” creció 5,5% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-julio de 2025 presenta un aumento de 7,6% respecto a igual acumulado del año anterior.

Producciones históricas de petróleo y gas

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario estiman que en 2025 se podría dar la mayor producción de petróleo del siglo y un récord para el gas natural debido a que “el ascenso de Vaca Muerta trajo consigo la fuerte suba de la producción no convencional de gas y petróleo”.

“En lo que va del 2025 el 60% del petróleo extraído en Argentina consistió en petróleo no convencional”, contraponiendo que “en 2020 esta proporción era menor al 25%, mientras en 2015 era menor al 5%”.

Con este panorama, planteó que el petróleo en Argentina proyecta lograr en 2025 “la producción más alta del siglo, un máximo desde 1998 y la tercera más alta registrada”, y calculó que “la producción de gas podría ser la más alta de la historia argentina”.