Récord histórico: Vaca Muerta triplica la producción boliviana de gas

La cuenca de Vaca Muerta, en Neuquén, alcanzó un hito histórico: su producción diaria de gas natural llegó a 90,96 millones de metros cúbicos, cifra que triplica los 24,33 millones de Bolivia. Este contraste simboliza una transformación profunda en la matriz energética de Sudamérica.

Durante casi dos décadas, Argentina dependió de las exportaciones bolivianas. Sin embargo, la aceleración del shale neuquino modificó la balanza. Mientras en 2014 Bolivia superaba los 60 millones y Vaca Muerta apenas aportaba 600.000, en 2022 ya se registraba un virtual empate: 36,6 millones frente a 42,1.

El declive boliviano y la expansión argentina

Expertos señalan que Bolivia atraviesa un declive constante, con caídas de alrededor de 4 millones de metros cúbicos por año debido a la falta de exploración y nuevas reservas. Álvaro Ríos Roca, exministro boliviano, advirtió que hacia 2028 el país necesitará importar gas para cubrir su propia demanda.

En contraste, Argentina no solo se autoabastece, sino que ya comenzó a exportar gas de Vaca Muerta hacia Brasil a través de la red boliviana, lo que marca un giro estratégico en el mapa energético regional.

Inversiones y futuro

El desafío clave ahora es la infraestructura. El Gasoducto Norte y los costos de transporte definirán si el gas argentino puede competir en Brasil y Bolivia. Con récords también en petróleo —811.200 barriles diarios en julio, el máximo desde 1999—, Vaca Muerta se afianza como el corazón energético del país y una de las principales reservas no convencionales del mundo.