Chubut arrancó con la extracción "no convencional" de hidrocarburos: cuáles fueron los resultados del primer pozo

En el segundo trimestre de 2025, Pan American Energy (PAE) dio inicio a la extracción de hidrocarburos no convencionales en Chubut. El primer pozo de shale gas en la formación D-129, ubicado en el yacimiento Río Chico -en la arista noreste de Cerro Dragón, a 47 km de Sarmiento y 100 km de Comodoro Rivadavia- arrojó resultados preliminares positivos, confirmando la viabilidad técnica y la existencia de gas húmedo.

"Tal como sucedió con Vaca Muerta, Chubut con la desinversión y el desplome de la actividad -junto a la destrucción de empleo directo, indirecto y económicamente vinculado- buscó en fracking como una de las únicas alternativas a la crisis", destacó el periodista Marcelo García en una nota publicada por El Extremo Sur. Y destacó que se trata de un paso estratégico que busca reactivar una cuenca que se creía en declive, con la mira puesta en la exportación de gas a través de la futura terminal de Punta Colorada, en Río Negro.

Los detalles técnicos del pozo

El pozo PRCh.xp-1137(h) alcanzó una profundidad vertical de 2.347 metros y una rama horizontal de 1.500 metros, en la que se realizaron 25 etapas de fractura hidráulica cada 60 metros.

El operativo estuvo a cargo del equipo DLS 160, con las fracturas ejecutadas por Halliburton y la participación de la contratista Wenlen. Se estima que más de 100 trabajadores intervinieron en el proyecto.

Según el comunicado oficial de la operadora PAE, la compañía validó la presencia de intervalos de entre 70 y 150 metros de espesor, ubicados a menos de 3.500 metros de profundidad, con niveles de sobrepresión favorables para la productividad en yacimientos no convencionales.

Si bien no es la primera incursión de shale gas en Chubut -YPF había hecho pruebas en 2014 y 2015 con resultados dispares-, el contexto actual es diferente. El proyecto de PAE llega con una inversión inicial de USD 250 millones, un plan piloto de cinco pozos y la meta de implementar técnicas de recuperación terciaria en más de 50 pozos adicionales.

De concretarse, la provincia podría recibir alrededor de 9 millones de dólares en regalías en la etapa inicial, además de generar nuevos puestos de trabajo y atraer inversiones de otras operadoras interesadas en la formación D-129.

¿Una “segunda Vaca Muerta” en el sur?

El hallazgo ha reavivado las comparaciones con Vaca Muerta, la formación neuquina que posicionó a la Argentina entre los principales jugadores globales del shale. “Esto le da un horizonte muy importante a una región que venía en declino en materia de gas convencional”, señaló el periodista Ariel Maciel en Desde el Canil (Bravo TV).

El gobernador Ignacio Torres firmó un decreto para "rezonificar" el área y habilitar la explotación, medida que podría atraer a más compañías a explorar la cuenca. Sin embargo, la noticia llega en medio de alertas de sectores ambientales por el uso intensivo de agua y el antecedente de sismos en Vaca Muerta.

Con la perforación del segundo pozo programada para el segundo semestre de este año, PAE busca consolidar su posición como segunda productora de petróleo y gas de Argentina y abrir una nueva etapa para la cuenca del Golfo San Jorge.

De sostenerse los resultados, Chubut se perfila para encarar una nueva etapa energética con potencial exportador y desarrollo territorial, en un escenario donde las tensiones ambientales también ganan protagonismo.

