YPF creó una empresa para la producción de biocombustibles de última generación

El directorio de YPF aprobó la creación de una empresa para la producción y comercialización de biocombustibles. Se trata de Santa Fe Bio, cuya producción se orientará fundamentalmente a SAF (Sustainable Aviation Fuel) para la aviación y alternativamente a HVO (Aceite Vegetal Hidrotratado), que cuenta con propiedades similares a las del gasoil.

Santa Fe Bio estará conformada en partes iguales entre YPF y el grupo Essential Energy, referente en la elaboración y comercialización de biocombustibles de primera y segunda generación, con presencia en el mercado nacional e internacional.

La inversión estimada en US$ 400 millones, que se prevé será estructurada mayoritariamente por financiamiento del proyecto, Santa Fe Bio aprovechará la infraestructura existente en la refinería de YPF en San Lorenzo que estaba sin actividad desde 2018.

En esas instalaciones se instalará una planta de pretratamiento de materias primas y la Biorrefinería de última generación. También, se adecuarán instalaciones del complejo industrial para llevar adelante la producción”, indicaron desde YPF.

El proyecto se desarrollará en dos fases y se prevé la aplicación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Estos bio-combustibles se producirán a partir del procesamiento de aceites vegetales y residuos, grasas animales, entre otros.

Desde YPF señalaron que las dos empresas comenzaron a trabajar en la factibilidad del proyecto en diciembre de 2024, tras la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) y continúan trabajando en los términos contractuales finales de su vinculación. “La experiencia de Essential brinda solidez a esta alianza estratégica”, agregaron.

Qué es el SAF

El combustible de aviación (SAF) es reconocido por organismos internacionales como la única alternativa sostenible y escalable del transporte aéreo a mediano plazo. Por esta razón, se proyecta un crecimiento de la demanda en los próximos años, abriéndose una oportunidad de exportación a Europa y Estados Unidos con altas exigencias y necesidad de producto de calidad certificado (ISCC).

Para el proyecto, la ubicación de la Refinería de San Lorenzo resulta estratégica para este tipo de proyectos por la disponibilidad de materia prima en esta zona núcleo productiva y el vínculo con el puerto que habilitan la logística de comercialización.

“Con este paso, YPF S.A. ingresa en un mercado global en expansión, alineado con las exigencias ambientales del sector aerocomercial y con alto potencial de desarrollo en los próximos años”.

