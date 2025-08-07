La economía se posiciona como principal problema, pero LLA aún lidera la intención de voto para octubre

La consultora Radar Trends presentó una encuesta nacional enfocada en la imagen de los principales dirigentes políticos del país, la gestión del presidente Javier Milei y la intención de voto de cara a las elecciones legislativas nacionales que se realizarán el próximo domingo 26 de octubre.

El sondeo fue realizado de manera online, entre el 14 y el 22 de julio, con 2000 casos, un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2,2%.

El primer eje abordado fue el "estado de ánimo" frente al futuro del país. En este punto, el 43,2% expresó sentimientos positivos (optimismo), mientras que el 46,1% manifestó percepciones negativas. Dentro de estas últimas, el "enojo" fue la emoción más frecuente, con un 18,1%.

El "optimismo" se ubica en primer lugar de la encuesta

Consultados sobre cuál consideran el principal problema del país, la mayoría señaló a la economía. En segundo lugar, se ubicaron los salarios, seguidos por el desempleo, la corrupción y el kirchnerismo.

La economía y el desempleo comienzan a posicionarse como el principal problema de los argentinos

En relación con la evaluación de la gestión presidencial, los resultados reflejan una fuerte polarización: el 48% consideró positiva la administración de Milei, frente a un 49,4% que la calificó de manera negativa.

Escenario polarizado en cuanto a la gestión de Javier Milei

En cuanto a la imagen de los principales dirigentes políticos, Javier Milei encabeza el ranking con un 48,2% de imagen positiva y un 49,2% negativa. Lo sigue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con un 46,5% de valoración favorable y un 50,7% desfavorable.

La expresidenta Cristina Kirchner figura en tercer lugar, con un 42,9% de imagen positiva y un 53,8% negativa. Detrás aparece el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con un 42,7% de imagen favorable y un 52,5% de negativa.

Ningún político posee una imagen positiva superior a la negativa

Más atrás se ubican Karina Milei, Victoria Villarruel, Mauricio Macri, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta, aunque ninguno de ellos supera el 40% de imagen positiva.

Un dato significativo: del total de dirigentes evaluados, ninguno presenta una imagen positiva mayor que la negativa.

Las principales percepciones políticas de los argentinos

El estudio también relevó percepciones sobre cuatro aspectos clave de la coyuntura política y económica: la capacidad del Gobierno para ordenar la economía, el nivel de corrupción, el rumbo del país y la eliminación de privilegios en la política.

Sobre el ordenamiento económico, un 46,7% consideró que el Ejecutivo está logrando avances, mientras que un 48,6% opinó lo contrario.

En cuanto a la corrupción, el 45,6% afirmó que el actual gobierno es corrupto, frente a un 43,5% que no lo considera así.

Se mantiene la polarización en cuanto a la coyuntura política y los logros del Gobierno

Respecto a la posibilidad de que el país mejore si se mantiene el rumbo actual, un 45,6% se mostró de acuerdo, mientras que un 47,7% lo descartó.

En relación con los privilegios de la política, uno de los ejes de campaña de La Libertad Avanza, el 44,6% opinó que Milei está eliminando beneficios para la clase política, en tanto que el 47,3% indicó que no observa cambios en ese sentido.

Por último, la encuesta midió la intención de voto de cara a las legislativas nacionales. La Libertad Avanza se ubica en primer lugar con un 41,7%, seguida por el kirchnerismo con el 22,4% y el peronismo no kirchnerista con el 16,7%.

Pese a que crece la preocupación por la economía, La Libertad Avanza se mantiene en primer lugar de intención de voto

Más atrás aparecen el PRO, la izquierda y la UCR, ninguno de los cuales supera el 5% de intención de voto.

