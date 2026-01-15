jueves 15 de enero de 2026
NUEVO PROYECTO APROBADO

RIGI: el Gobierno anunció el décimo proyecto aprobado con una inversión de 665 millones de dólares en San Juan

Se trata de una inversión de u$s 665 millones de Minas Argentinas SA para reactivar la mina Gualcamayo y desarrollar un nuevo yacimiento de oro en San Juan. La iniciativa generará 4.500 empleos y eleva a u$s 25.479 millones el total de inversiones avaladas por el régimen.

Mario Leiva: “Si permitimos que se genere esta industria minera sobre esas cuencas, nosotros vamos a tener muchísimos problemas con el agua” | Cedoc Perfil

El Gobierno aprobó un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), elevando a diez el número de iniciativas avaladas desde la puesta en marcha del esquema. Se trata de la adhesión de Minas Argentinas SA para reactivar la mina Gualcamayo, ubicada en la provincia de San Juan, y avanzar en la explotación de oro a partir de un nuevo recurso minero.

El "éxito" del RIGI bajo la lupa: proyectos ya establecidos, empleo temporal y un flujo de divisas que no blinda las reservas

La inversión comprometida asciende a USD 665 millones y permitirá extender la vida útil del yacimiento, que se encontraba en una etapa de agotamiento, además de incorporar nueva producción aurífera.

Según se informó oficialmente, el proyecto generará 4.500 empleos directos e indirectos, entre la etapa de inversión y la fase operativa. Con esta aprobación, el monto total de inversiones validadas bajo el RIGI alcanza los USD 25.479 millones, consolidando al régimen como uno de los principales instrumentos para atraer capitales de gran escala, especialmente en sectores estratégicos como la minería.

La reactivación de Gualcamayo refuerza el perfil minero de San Juan y se suma al paquete de proyectos que el Gobierno busca impulsar para dinamizar exportaciones, empleo y desarrollo regional a través del RIGI.

