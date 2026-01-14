Orlando Ferreres: “Soltar el tipo de cambio es clave para captar inversiones”

Con una inflación proyectada en torno al 20% para 2026 y un crecimiento estimado del 3,5%, Orlando Ferreres advirtió que el principal límite del actual esquema económico es el tipo de cambio. “Es evidente que con un tipo de cambio de 1490 estamos un poco lejos de la paridad teórica de equilibrio”, sostuvo, y remarcó que “el tipo de cambio tendría que estar en los 1900 a 2000 pesos por dólar para dejar tranquila la inversión, aumentar la ocupación y dar una fase de crecimiento económico que funcionara”. "Caputo está muy conforme con el tipo de cambio que tiene. Aparentemente eso le parece bien, pero él está siempre jugando con la posición de reservas versus la deuda que hay que pagar", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Orlando Ferreres es graduado en Economía Política por la Universidad de Buenos Aires. En el año 1989 ocupó la Secretaría de Coordinación Económica en el Ministerio de Economía de la Nación. Fundó, en el año 1991, Orlando Ferreres y Asociados Sociedad Anónima, compañía de asesoramiento económico. Es presidente de la Fundación Norte y Sur, entidad dedicada a analizar la realidad económica y social. Fue miembro del grupo promotor de la Universidad Austral y fundador y actual miembro del Consejo de Administración del Centro de Estudios Microeconómicos de la Argentina.

Tus pronósticos para este 2026, ¿siguen siendo con una inflación cercana al 20%?

Tal cual, nos mantenemos en el 20, por 20,1%, que es el doble de lo que está previsto en el presupuesto y puede ser un poco bajo, porque ahora la inflación de diciembre dio más alta que lo esperado. Nosotros hemos esperado 2,5 o 2,8 y la buena noticia fue 31,5. O sea, mantenemos por ahora la proyección del 20% para el 2026. Eso evidentemente no es muy bajo, pero es dos tercios de lo que es este año, que también fue una inflación baja: desde el 2017 no se lograba un número así. O sea, el gobierno va logrando resultados de a poco y eso es lo que se espera.

Ahora, el diagnóstico del gobierno es bueno en cuanto a que lo que genera inflación es el déficit fiscal por exceso de gasto público, que tiene que ser financiado con deuda o con aportes del Banco Central. Ahora no hay aportes del Banco Central y eso haría que la inflación fuera menor, pero la base monetaria, medida de la manera normal, aumentó bastante en el 2025. O sea, no es que se dio el aumento de precios, sino aumento de la cantidad de dinero. La base monetaria aumentó. La base monetaria amplia no aumentó, pero la tradicional, que es la que solemos usar para medir la inflación, sí aumentó bastante. Este va a ser el panorama en materia de inflación.

En materia de actividad económica, este año que termina, 2025, estamos calculando 4,5% de aumento del producto, que es bastante, pero mucho viene de residuo del año anterior, entre las cifras de diciembre y el promedio del año 2024. Y para el año que viene, o sea, para este año 2026, estamos calculando 3,5% de aumento, en un mundo que está muy complicado, porque no es solamente los problemas de Argentina los que hay, sino que también, la definición de fuerzas internacionales entre Estados Unidos, China y Rusia es muy fuerte en este momento, con todo tipo de ataques que por ahora están callados, pero que son una redefinición de la importancia mundial de Estados Unidos, China y eventualmente Rusia.

O sea, ves un proceso de progresiva desaceleración del crecimiento.

Sí, claro. Ahora, el aumento del año 2026, que es de 3,5, se produce sin mucha inversión. La inversión bruta interna fija que nosotros calculamos todos los meses, es del 14, 15% del producto.

Para crecer, por ejemplo, al 6%, ¿cuánto debería ser esta inversión bruta interna fija que calculamos todos los meses?

Debería llegar al 26% del producto, así es el número, y para mantenerse a largo plazo es difícil de lograr. Pero hay 32 países que tienen más de 30% de inversión bruta interna sobre el PBI. O sea, no estamos eligiendo a Argentina de casualidad, sino que hay muchos países que han elegido la inversión como un esquema para salir de la situación de debilidad en que se encuentra la economía. Esto es lo que pensamos nosotros.

Podríamos decir incluso que algunos de los años de Milei han cerrado con una balanza de inversión negativa: más empresas se han vendido y más dinero se ha ido del que ha venido a invertirse, y seguimos teniendo un riesgo país, en diciembre de 2025, superior al de diciembre de 2024. Es decir, ¿qué posibilidades hay de que realmente el plan económico de Milei termine produciendo los efectos deseados, de que baje el riesgo país para que se pueda endeudar a tasas de interés razonables y la deuda externa deje de ser un problema y vengan las inversiones suficientes como para que el crecimiento permita que haya algún derrame sobre la mayoría de la población, sin lo cual me parece que, de cara a 2027, va a ser difícil que la población renueve su esperanza?

Tenés razón. Es que nosotros pensamos que el tipo de cambio es un tema clave para abaratar, para la inversión en Argentina, los destinos del capital que anda en el mundo dando vueltas y quiere encontrar un lugar donde hacerlo. Es evidente que con un tipo de cambio de 1490, que es lo que tenemos ahora, estamos un poco lejos de la paridad teórica de equilibrio, que para enero está en 1815 pesos por dólar, más la inflación que eso generaría, de aproximadamente un 10%. O sea que el tipo de cambio tendría que estar en los 1900 a 2000 pesos por dólar para dejar tranquila la inversión, aumentar esta inversión sobre el PBI, aumentar la ocupación y dar una fase de crecimiento económico que funcionara.

No todo depende del tipo de cambio, pero es uno de los temas claves, porque siempre estamos dando vueltas con las reservas, que no aumentan y que son, en muchos términos, prestadas, y se llega a una conclusión para pagar las deudas de préstamos repo a último día antes de los pagos. Yo creo que esa parte es lo que está un poco mal y debería ser modificada ahora que no hay elecciones en el 2026.

O sea, a tu jucio debería salir del cepo ahora.

Yo creo que sí, tendría que salir del cepo. No lo hacen porque las reservas no son lo suficientemente grandes como para absorber esta diferencia. Entonces están procurando esperar y manteniendo el tipo de cambio más o menos en una cifra relativamente baja. Así logran tener una inflación que ahora está en el 12,5%. Puede bajar un poco a partir de junio de este año, o un poco antes, junio del 2026, pero en el año calculamos 20%, con bastante optimismo. O sea que no es un resultado extraordinario, pero es una baja gradual de la inflación. O sea, que tiene que ser hecho así, gradualmente.

¿Estimás que en el segundo trimestre podría producirse un aumento de la paridad cambiaria, producto de la liberación del cepo?

Yo creo que puede ser. Lo que estamos esperando es eso, pero el ministro Caputo está muy conforme con el tipo de cambio que tiene. Aparentemente eso le parece bien, pero él está siempre jugando con la posición de reservas versus la deuda que hay que pagar. Yo creo que es importante lo que vos decís de la reforma laboral. Nosotros hemos propuesto la reforma laboral parecida a la de Uruguay, que prácticamente no tiene indemnizaciones por un despido: lo fija el juez y, a lo sumo, seis meses de indemnización, y no tiene ningún fondo común para hacer las indemnizaciones.

Esto no es así porque acá en Argentina hay una especie de fondo que se logra con el 3% de aportes jubilatorios que van a pasar a este fondo especial. Pero evidentemente que todas esas leyes, y también las leyes dispositivas y de perdón por los dólares tenidos en el colchón, pueden cambiar el panorama y hacer más suave el aumento del tipo de cambio que se requeriría. Yo creo que eso puede ocurrir a partir del segundo trimestre.