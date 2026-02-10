Este martes, el presidente Javier Milei anunció que recibió una nominación a Economista del año de parte de Walter Block, referente del pensamiento anarco-capitalista y autor de "Defendiendo lo indefendible", el libro que el jefe de Estado le regaló a los miembros del Gabinete a fin de año.

"FENÓMENO BARRIAL", lanzó el mandatario citando en X la publicación de un seguidor del economista estadounidense que anunció: "El profesor Walter Block acaba de nominar a Javier Milei como candidato a economista del año. Viva la libertad carajo...!!!".

La publicación fue acompañada con la captura de un correo electrónico de parte de Block dirigido hacia el titular de la Foundation for Economic Education (FEE), el brasileño Diogo Costa, en la que le indica que decidió postular a Milei como Economista del año.

"Querido Diogo: Nomino a Javier Milei como Economista del año. Está muy por encima de cualquier otro posible candidato", se lee en el mensaje dirigido hacia el titular de la fundación creada en 1946 y considerada como la "cuna original del pensamiento económico de libre mercado en los Estados Unidos".

Quién es Walter Block, el hombre que nominó a Milei a Economista del año

Walter Block, autor del libro "Defendiendo lo indefendible", que Milei le regaló a todos los miembros de su Gabinete a fin de año, es un economista estadounidense cuyo ensayo fue publicado originalmente en 1976 y se considera una de las obras más influyentes y polémicas dentro del pensamiento libertario.

Nacido en Nueva York en 1941, Block es un economista formado en la Universidad de Columbia , donde obtuvo su doctorado en Economía, y desarrolló gran parte de su carrera como profesor en la Loyola University New Orleans, época en la que asumió sin matices los postulados del anarcocapitalismo de Murray Rothbard, uno de los principales referentes del anarcocapitalismo y el libertarianismo extremo, reivindicado en varias oportunidades por el presidente argentino.

"Defendiendo lo indefendible" es una obra de referencia por su carácter deliberadamente provocador, conocido por justificar actividades socialmente cuestionadas y, en ocasiones, tipificadas como delitos, presentándolas como prácticas legítimas dentro de un mercado sin restricciones morales externas.

Con más de 80 años, Block continúa siendo una figura reconocida, aunque a veces incómoda, dentro del liberalismo, siendo una encarnación del costado más extremo del pensamiento libertario.

En su obra más conocida, justifica ciertas figuras y actividades socialmente repudiadas bajo la premisa de que "si una acción es voluntaria y no viola derechos de propiedad, no puede ser criminalizada".

