Tras el lanzamiento de la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno de Javier Milei, dedicada a responder y desmentir "noticias falsas" y operaciones de prensa, el mandatario tuvo un activo fin de semana en redes sociales durante el cual celebró la creación del organismo y disparó contra varios periodistas de diferentes medios. Milei apuntó contra periodistas opositores del Gobierno y lanzó diferentes ataques con decenas de mensajes, insultos y apodos irónicos sobre varias figuras de los medios de comunicación.

Ministerio de la verdad: el Gobierno lanzó una "oficina de respuesta oficial" contra el periodismo

"Me parece que le pusieron mal el nombre a este mercenario...debería llamarse: ENSOBRARESIO", lanzó en un ataque contra el periodista Luis Novaresio y agregó: "Ahora se va entendiendo más su pasión por mentir y ensuciar y no querer que muestren como miente. Está muy sucio y no quiere que te enteres...por eso tanto llanto...VLLC!".

El periodista fue uno de los que más atención recibió de parte del mandatario luego de criticar el lanzamiento del organismo. El presidente libertario lanzó el mensaje tras citar una publicación de militantes libertarios en la que cuestionaban al comunicador e indicaban: "¿Por qué tanta pauta? ¿Por qué el kirchnerismo te da la plata?".

"MUCHO OLOR A SOBRE", lanzó luego también contra Novaresio, esta vez citando a Agustín Laje, luego de que el este compartiera una publicación en la que exhibía una captura del sitio web de Novaresio y remarcara: "repleto de propaganda estatal".

Milei también apuntó duramente contra el periodista Marcelo Bonelli, quien suele cuestionar el programa económico del Gobierno en sus columnas en Clarín, y sobre un recorte donde el comunicador habla del chequeo de información, afirmando que no siempre se chequean los datos al 100%, aseveró: "PRINCIPIO DE REVELACIÓN".

"A CONFESIÓN DE PARTE RELEVO DE PRUEBAS: Aquí queda claro frente a uno de los periodistas más mentirosos del país lo mal que trabajan (se basan en chimentos 'rumores' e información no chequeada) y por eso lloran. Ya se han dado cuenta que sus mentiras y operaciones serán expuestas", remarcó.

"EL TAMAÑO DEL LLANTO ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LO MUGROSO DEL 'PERIODISTA'. Si trabajaran bien la cuenta tendería a desaparecer pero como el 85% de lo que dicen es falso, muchos van a quedar expuestos", agregó.

En su mensaje contra Bonelli, sumó: "Les duele perder el monopolio de la palabra y que la información crezca por fuera de sus manos, ya que eso les perjudicará en el negocio sucio de mentir, calumniar e injuriar gente para luego extorsionar y chantajear. Al margen que se creían que podían ser jueces y ejecutar personas desde un micrófono. Eso se les terminó. Muchas gracias ELON MUSK...!!!".

ADEPA y FOPEA cuestionaron la creación de la 'Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno' para desmentir supuestas informaciones falsas

Desde su cuenta oficial de X, el mandatario también apuntó contra Sofia Diamante, periodista de Economía del diario La Nación. En un mensaje en el que celebró el crecimiento de la actividad en la construcción añadió: "Pero si carboncito (como apodó a la comunicadora), a instancia del Sr. GW (se entiende que se refiere a Gustavo Weiss - presidente de la Cámara Argentina de la Construcción), decía que la construcción se estaba destruyendo… Fin".

"AQUÍ ESTÁ EL QUE CONFESÓ QUE HA SIDO PARTE DE UNA RED DE ESPIONAJE ILEGAL AL EJECUTIVO. Fin", lanzó en otro momento, esta vez apuntando contra el periodista Mauro Federico de Radio 10 y C5N, en referencia a un recorte en el que el cronista habla sobre el "clickbait" y los títulos engañosos.

"OTRO MENTIROSO ADICTO A LA PAUTA: PAUTINO RODRIGUES. Fin", añadió luego apuntando contra Paulino Rodrigues, de LN+, sobre el que compartió un análisis de su sitio web, similar al que citó en los mensajes contra Novaresio.

En publicaciones más breves, el mandatario también apuntó contra Jonathan Heguier de El Destape y también contra María O'Donnell, acusando a la periodista de cometer supuestos errores que habrían sido corregidos y citados por la nueva agencia oficial.

Para terminar, Milei también apuntó contra el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), por sus cuestionamientos a la Oficina de Respuesta Oficial, citando una publicación de La Derecha Diario y lanzó: "BÚSQUENSE UN LABURO HONESTO: FOPEA".

AS/ff