Cachanosky: "Milei solo le da reportajes a periodistas que le tiran centro para que patee al arco sin arquero"

El economista Roberto Cachanosky aseguró que el presidente Javier Milei "solo le da reportajes a periodistas que le tiran centro para que patee al arco sin arquero".

De este modo se refirió a la iniciativa del Gobierno nacional de poner en funcionamiento la denominada "Oficina de Respuesta Oficial" para desmentir supuestas noticias falsas o incorrectas.

El consultor tuvo esas expresiones al comentar una publicación en la red social "X" de la diputada nacional por CABA, Sabrina Ajmechet.

"Le tiran centro para que patee al arco sin arquero"

"Son los mismos argumentos que usó el kichnerismo con NODIO @ajmechet", afirmó Cachnosky.

Y después completó: "La forma correcta de desmentir es con el vocero de prensa o bien, si Milei tuviera coraje, dar conferencias de prensa".

"Pero Milei solo le da reportajes a periodistas que le tiran centro para que patee al arco sin arquero", aseveró el economista.

NODIO

Cachanosky había recordado en otro tuit: "El 8 de octubre de 2020 el kirchnerismo lanzaba NODIO que era Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales".

"Su función era analizar y desarticular estrategias de desinformación y discursos de odio en medios tradicionales y redes sociales. Hoy lanzaron La Oficina de Respuesta Oficial. Su propósito declarado es analizar y desarticular estrategias de desinformación y discursos de odio en medios tradicionales y redes sociales", comparó.

"No son lo mismo que el kirchnerismo, pero cómo se esfuerzan en parecerse", concluyó el analista económico.