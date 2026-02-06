Primer operativo de donación de órganos del 2026 en Chaco permitió seis trasplantes

El sistema sanitario chaqueño concretó el primer operativo de donación de órganos del 2026, un procedimiento realizado en el Hospital “Dr. Julio C. Perrando” de Resistencia que permitió que seis pacientes de distintas provincias accedan a trasplantes y mejoren su calidad de vida.

La intervención fue posible gracias a la decisión solidaria de un donante y el acompañamiento de su familia, lo que permitió desarrollar una ablación multiorgánica con participación de equipos médicos especializados.

Trasplantes cardíacos, renales y hepáticos

Según informaron desde el sistema de salud provincial, el operativo permitió concretar trasplantes de corazón, riñones e hígado, además de la ablación de córneas destinadas a pacientes que aguardaban intervención oftalmológica.

El procedimiento se llevó adelante mediante un trabajo coordinado entre profesionales del Hospital Perrando y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante del Chaco (CUCAI), organismo encargado de organizar y supervisar este tipo de intervenciones.

Un trabajo coordinado que fortalece el sistema de trasplantes

Desde el CUCAI destacaron que este tipo de operativos consolida el funcionamiento del sistema de procuración y trasplante de órganos, tanto a nivel provincial como nacional, permitiendo brindar oportunidades a pacientes que se encuentran en lista de espera.

El director del organismo, Walter Bonfanti, subrayó el impacto que generan estas prácticas en la vida de quienes reciben un órgano.

“Cada operativo es un acto de solidaridad que trasciende al donante y permite que muchas personas recuperen proyectos y calidad de vida”, expresó.

Concientización sobre la donación de órganos

Las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de promover la donación de órganos como una acción solidaria que salva vidas y permite mejorar el pronóstico de pacientes con enfermedades graves.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de fomentar el diálogo familiar sobre la decisión de donar, ya que el acompañamiento del entorno resulta clave para concretar este tipo de procedimientos.

Desde el sistema sanitario señalaron que continuarán impulsando campañas de concientización para fortalecer la cultura de la donación y ampliar el acceso a trasplantes en todo el país.