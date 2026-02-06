ADEPA y FOPEA cuestionaron la creación de la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno para desmentir supuestas informaciones falsas

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) cuestionaron y mostraron una profunda preocupación por la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina. Lanzada este jueves en X, la sede estatal se dedicará a desmentir lo que desde la Casa Rosada considera fake news.

La medida fue impulsada por pedido expreso de Javier Milei. El nuevo organismo depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, a cargo de Juan Pablo Carreira, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

Mediante un comunicado, ADEPA manifestó su “inquietud por las funciones expresadas y el potencial uso” que puede tener el nuevo organismo que avalaron desde el Poder Ejecutivo. "La preocupación de ADEPA no radica en la existencia de una oficina de comunicación, sino en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle”, aclaró.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Laura Alonso cuestionó la “Oficina de Respuesta Oficial” y estalló la polémica por la libertad de expresión

"El proclamado objetivo de ‘desmentir’, parte del supuesto de que alguien miente, es decir falsea la realidad de manera consciente y deliberada, cuando en la dinámica informativa y en el análisis de los hechos el periodismo tiene la responsabilidad de contrastar opiniones, de reflejar todas las voces", continuó ADEPA.

"Combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública“, expresaron en su mensaje.

En tanto, sumaron: “El mejor antídoto contra la desinformación no es la ‘verdad oficial’, sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, responsables ante sus audiencias y ante la ley, conforme a los estándares internacionales de libertad de expresión”.

La CGT se reunirá este viernes por la reforma laboral y amenaza con un paro general

Por su parte, FOPEA arrancó: "El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder; por el contrario, trabaja para aportar información verificada. La pretensión del Gobierno de establecer una “verdad oficial” indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre".

"Advertimos sobre la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un “tribunal de la verdad”. Resulta alarmante que esta iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia", expresaron para repudiar la nueva oficina.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se hizo una rinoscopía en vivo: "Impecable"

Y culminaron: "Esto ocurre mientras desde el poder se retacea y dificulta el acceso a las fuentes de información (por ejemplo, al modificar por decreto los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública), no se brindan conferencias de prensa regulares y se dejó sin cobertura la vocería presidencial".

La apertura de este nuevo espacio tiene como objetivo, según el Gobierno, "desmentir activamente las fake news y dejar en evidencia las operaciones de los medios". “Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales”, manifestó el Ejecutivo.

BGD/ML