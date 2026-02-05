La CGT se reunirá este viernes por la reforma laboral y amenaza con un paro general

El Consejo Directivo de la CGT se reunirá este viernes 6 de febrero a las 11 para establecer qué acciones implementará para rechazar la reforma laboral que impulsa Javier Milei y que se debatirá el miércoles 11 en el Senado. Dos factores parecen impulsar a la CGT hacía un posible paro general: la falta de resultados en las conversaciones que los referentes cegetistas más moderados tuvieron con los gobernadores y la presión de sectores de la central obrera que piden mostrarse más duros con el Gobierno.

En la previa a esta reunión, que tendrá lugar en la sede de la central de la calle Azopardo, el triunviro Jorge Sola anunció que la conducción de la organización se encontró con seis gobernadores peronistas que no aprueban la reforma laboral.

Pablo Moyano sobre la Reforma Laboral: "La CGT puede voltear la reforma laboral"

“En el trabajo que venimos realizando advirtiendo sobre la conculcación de derechos de la denominada Ley de Modernización Laboral, la conducción de CGT se reunió con los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Santiago del Estero, Elías Suárez; y Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en rechazo de la ley de precarización laboral que impulsa el gobierno nacional”, escribió Sola en sus redes sociales.

Por su parte, la agencia Noticias Argentinas informó que la CGT no logró obtener apoyo del resto de los gobernadores, y varios de ellos decidieron reprogramaron o directamentelos suspender encuentros que habían pactado, por ejemplo, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba).

En ese contexto, el triunviro Cristian Jerónimo encabezó este jueves una reunión “en defensa de los estatutos laborales” con organizaciones sindicales que se verían fuertemente afectadas por la reforma laboral.

Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, el triunvirato que lidera la CGT

Gremios de la CGT y las CTA marcharon en Córdoba contra la reforma laboral

Un grupo de sindicatos de la CGT (incluyendo a la UOM) y de las dos CTA se movilizó este jueves en Córdoba para repudiar el proyecto de reforma laboral que se debatirá la semana que viene en el Senado. La protesta llegó a la Casa de Gobierno de la provincia, donde los gremialistas lanzaron fuertes críticas.

Abel Furlán, titular de la UOM, aseguró que “no es casualidad que estemos hoy acá en Córdoba, que tiene una historia muy importante en defensa de los derechos de los trabajadores. El ‘Cordobazo’, con la unión de los trabajadores con los estudiantiles; y por supuesto ese gran encuentro de los trabajadores en Huerta Grande donde el programa tenía una razón de ser para una patria libre, justa y soberana”.

Entre los gremios hay coincidencias de fondo y desacuerdos tácticos por la reforma laboral

Por su parte, entrevistado por NA, Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, aseguró que, durante los dos primeros años de la presidencia de Milei, “278.000 trabajadores formales fueron despedidos” y se cerraron “21.000 empresas”. Luego afirmó: “Con el proyecto de ley que plantea Milei, este proceso se va a profundizar. Este plan de lucha tiene un hito fundamental hoy acá en Córdoba, que es una provincia que tiene una importancia muy importante para desarrollo industrial del país. La política del Gobierno es justamente destruir la industria”.

El sindicalista agregó: “El martes volvemos a movilizarnos en Rosario, y el miércoles estallará la bronca y la decisión de resistir a la reforma laboral movilizándonos en todo el país, con paro nacional. Las dos CTA y los compañeros de la CGT encolumnados en la UOM y el compañero Abel Furlán están decididos a sostener esta dignidad de unidad de la clase para construir una patria diferente”.

