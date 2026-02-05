Pablo Moyano sobre la Reforma Laboral: "La CGT puede voltear la reforma laboral"

El sindicalista de Camioneros, Pablo Moyano, habló en este jueves en Futurock y afirmó que “La CGT puede voltear la reforma laboral”. Además, el dirigente de camioneros apuntó contra los gobernadores, que se presentan como la pieza fundamental para que el proyecto se apruebe, o no.

"Esto ya lo vivimos con la famosa ley Banelco cuando estaba Hugo Moyano, después cuando fue la de Macri", afirmó respecto de la reforma. Y advirtió al Ejecutivo: "Cómo no se la va a poder voltear la CGT que está en su totalidad unida", refiriéndose a que en el momento que Mauricio Macri llevó una reforma al Congreso, incluso teniendo mayoría en las cámaras, la CGT “se la dio vuelta en la calle”.

De la Sota sobre la reforma laboral: "Este proyecto no busca generar empleo genuino y no propone mejorar las condiciones de trabajo"

Por otro lado, cuestionó el rol determinante que están jugando los gobernadores en esta disputa. "Los responsables de si se aprueba son los gobernadores fundamentalmente del peronismo. ¿Por qué un senador o un gobernador va a decidir si el trabajador tiene que cobrar indemnizaciones o en cuotas, o liquidarle las vacaciones en veinte veces? Quiénes son estos tipos, terminan su mandato, se borran, y condenaron a los trabajadores", planteó.

Además, indicó que, en caso de ser aprobada la ley, será judicializada, aspecto que ya habían adelantado otros representantes de la oposición días atrás.

Por su parte Cristian Jerónimo, co-secretario de la Confederación General del Trabajo, se mantuvo en la misma línea que su colega y expresó que el nuevo texto laboral tiene un impacto negativo en el mundo del trabajo.

"Nosotros seguimos trabajando y el viernes la CGT convocó a su consejo directivo y de ahí saldrán los pasos a seguir para el plan de acción y el plan de lucha", expresó en diálogo con Futurock. Adelantó que la mesa sindical se reunirá y el objetivo es tomar medidas respecto de esta situación.

La otra campana

Desde la otra vereda, Julio Cordero, secretario de Trabajo, aseguró que el proyecto de reforma laboral se trabajó “en una mesa de diálogo donde estaba la CGT". Por este motivo desestimó las marchas anunciadas para los próximos días. “Yo no haría una medida de fuerza, hay que dejar a las instituciones funcionar normalmente", marcó el funcionario.

Según expresó, esas son "costumbres que las personas ya no ven con buenos ojos". Y señaló que "cada uno es responsable de los actos que hace frente a la sociedad" porque "si no uno después reclama derechos fantásticos que no tiene nadie".

La campaña de la CGT contra la Reforma Laboral: videos en contra de los senadores dialoguistas

Sin embargo, tanto la CGT como otros sindicatos siguen uniendo fuerzas junto al peronismo en contra del proyecto que el gobierno impulsa con ímpetu.

De hecho, en un encuentro realizado el martes pasado en la sede de SMATA, dirigentes de la Coordinadora de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) y legisladores opositores coincidieron en criticar la iniciativa oficialista y cuestionarla como regresiva.

Por otro lado, el kirchnerismo reforzó sus llamados a los gobernadores para que se opongan al proyecto y expresó apoyo a la CGT en sus iniciativas para frenar la reforma laboral en el Senado durante las sesiones extraordinarias. Asimismo, un frente de sindicatos estatales y privados integrados por ATE, UOM, Aceiteros, APLA y otros, definió un plan de lucha que incluye movilizaciones en Córdoba y Rosario en estos días para exigir a los gobernadores que rechacen la reforma.

Hay manifestaciones previstas para los días previos a la discusión legislativa, pero se espera que la mayor concentración se dé el 11 de febrero, día en el que el Senado debatirá el proyecto de ley.

