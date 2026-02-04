Sindicatos sobre la reforma laboral: “Cambian las reglas para que pierdan los trabajadores”

Este martes 3 de febrero se llevó a cabo, en la sede de SMATA, un encuentro del que participaron más de 35 gremios industriales. La convocatoria se realizó en torno al rechazo del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, al advertir que se cambian las reglas para que "pierdan los trabajadores”.

La reunión contó con la presencia del senador Mariano Recalde, la diputada Vanesa Siley y el abogado laboralista Álvaro Ruiz, además de los sindicatos nucleados en la Coordinadora de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), quienes cuestionaron que el proyecto tendrá un fuerte impacto sobre los derechos laborales, el rol de las organizaciones sindicales y el sistema de salud.

“Son todas mentiras creer que estas reformas laborales generan empleo”, afirmó Recalde y explicó que “con el abaratamiento del trabajo creció la desocupación y, paradójicamente, en el momento que en la Argentina hubo doble indemnización, fue cuando más empleo se creó”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sandra Pettovello defendió la reforma laboral: "La ley es pro trabajador"

En ese sentido, los oradores coincidieron en que la iniciativa oficial apunta a “debilitar a las asociaciones sindicales y reforzar el poder empresario”, y advirtieron que varias de sus disposiciones “son contrarias a nuestra Constitución”. En la misma línea, cuestionaron que el proyecto busque “limitar el derecho de huelga”, al considerar que se trata de un intento por quitarle a los trabajadores una herramienta central de acción y presión colectiva.

Además, Siley destacó que la reforma “facilita los despidos, no crea empleo” y sostuvo que “sabemos el país que queremos, con más industrias, con justicia social, con una movilidad social ascendente que le devuelva al trabajador su dignidad y respetando todos sus derechos”.

A ello se sumó el reclamo por las obras sociales, a las que se planea quitar un 1% de los aportes. “Las obras sociales ya están en agonía con los terribles costos de la medicina y los medicamentos, para sumarle ahora un nuevo daño a la recaudación”, expresaron.

Manrique: "Este Gobierno quiere romperle la columna vertebral al peronismo y no va a poder"

Álvaro Ruiz sostuvo que “quieren matar a la Justicia Nacional del Trabajo y reducirla a una simple justicia vecinal” y agregó que “la creación de empleo tiene que ver con la expansión de la economía y con el modelo económico y no con las leyes laborales”.

El acto concluyó con las palabras de Mario Manrique, dirigente de SMATA, quien advirtió que "este Gobierno quiere romperle la columna vertebral al peronismo y no va a poder, porque nos va a encontrar a todos unidos defendiendo los derechos de los trabajadores”. “No van a ver a los trabajadores de rodillas, les sobra coraje y dignidad”, dijo.

Asimismo, aprovechó para hablarle a los gobernadores, pieza fundamental en la aprobación, o no, de la ley. “También les mandamos un mensaje a los gobernadores: ojo que los laburantes también votamos”, concluyó Manrique, ante el aplauso de los presentes.

Reforma laboral: Bullrich pidió la sesión para el 11 y guarda bajo llave los cambios al dictamen

Según difundió la agencia Noticias Argentinas, participaron del encuentro los miembros del Consejo Directivo de la CSIRA, entre ellos Ricardo Pignanelli (SMATA), Héctor Ponce (ATILRA), Pablo Flores (AEFIP), Gerardo Martínez (UOCRA), Pedro Peger y Marta Graña (UATRE).

También Héctor Laplace (AOMA), Juan Antonio Speroni (SAON), Agustín Amicone (UTICRA), Cristián Jerónimo (CGT), Soledad Calle (UOM) y Hugo Enrique Benítez (AOTRA), entre otros.

RG/ML