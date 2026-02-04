Roberto Bacman: “Ninguna reforma laboral te va a dar más trabajo, lo que da trabajo es la reactivación”

La suspensión de la reunión entre la CGT y los gobernadores volvió a exponer las tensiones internas que atraviesan al peronismo frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Para el analista político Roberto Bacman, el conflicto no es menor y pone en juego uno de los pilares históricos del movimiento. “Esto es un desafío para el peronismo en su conjunto, tanto en el aspecto gremial como en el político”, afirmó. Según explicó, varios gobernadores peronistas ya manifestaron su rechazo abierto: “Kicillof, Quintela, Gildo Insfrán y Ziliotto ya plantearon claramente su postura”.

Sin embargo, hay mandatarios provinciales que se mueven en una zona gris. “Hay gobernadores que están en el medio y están tratando de convencer de ambos lados”, señaló Bacman, y mencionó los casos de Salta, Tucumán y Catamarca como claves para el desenlace legislativo.

El analista remarcó el peso político de algunas provincias en el Congreso: “Santiago del Estero tiene tres senadores y seis diputados nacionales, pesan mucho”, sostuvo, y advirtió que la votación dependerá de esos equilibrios internos.

Reforma laboral, PYMES y conflicto social

Bacman subrayó que la reforma laboral toca una fibra sensible del peronismo: “Las conquistas laborales son uno de los pilares del peronismo desde 1946”. Si bien reconoció la necesidad de modernización, fue tajante: “Hay muchas cosas que el peronismo no está dispuesto a entregar”.

En ese sentido, cuestionó el enfoque del Gobierno: “El gobierno va por todo, y después va a venir por otras cosas”, advirtió. Para Bacman, la iniciativa está pensada más para grandes empresas que para el entramado productivo real. “Esta es la reforma laboral que quieren las grandes empresas, no las PYMES, que son las que más trabajo dan”, afirmó.

Sobre el Fondo de Actualización Laboral, fue crítico: “Ese FAL se financia con fondos de ANSES, o sea que están financiando las indemnizaciones con la jubilación de reparto”, explicó, y alertó sobre sus consecuencias futuras.

Recesión, consumo y pérdida de credibilidad

El analista también vinculó la reforma con la situación económica general. “Ninguna reforma laboral te va a dar más trabajo, lo que da trabajo es la reactivación”, sentenció. Y agregó: “El gobierno no reconoce que hay recesión”.

Bacman describió un escenario de fuerte caída del consumo: “Los negocios están vacíos, la gente compra lo justo y necesario”, dijo, y puso como ejemplo la crisis del sector textil y alimentario. “Hoy lo peor que te puede pasar es tener mercadería, porque no se vende”, afirmó.

Finalmente, advirtió sobre el impacto institucional del manejo del IPC: “Esto es pérdida de credibilidad por el tema del INDEC”, señaló, y fue contundente: “A los que más perjudican bajando el índice es a los jubilados”.

