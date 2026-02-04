José Castillo: “Esta montaña de vencimientos es imposible que se pague sólo acumulando reservas”

Los recientes pagos de deuda volvieron a poner en primer plano la fragilidad financiera de la Argentina. Para el economista José Castillo, el problema central no es un vencimiento puntual, sino el volumen acumulado a lo largo del año.

“Este año la Argentina tiene una montaña de vencimientos”, advirtió a Canal E, y recordó que “el pago más importante de enero fue el de 4.200 millones a los privados, y por eso los 800 millones al Fondo parecieron chiquitos, pero 800 millones es un montón”.

Castillo fue claro al señalar que el esquema actual no es sostenible: “Esta montaña de vencimientos es imposible que el Estado argentino la pueda cubrir pagándola en efectivo simplemente acumulando reservas”. En ese sentido, explicó que si bien es necesario fortalecer el Banco Central, “no es que con la acumulación de reservas vamos a juntar los dólares para pagar todos los vencimientos”.

Roleo de deuda y falta de dólares

Ante este escenario, el Gobierno insiste en la estrategia de rolear la deuda. Sin embargo, Castillo puso el foco en la pregunta clave: “Para rolearla necesitás los dólares, ¿de dónde los sacás?”.

El economista detalló que en los últimos meses los pagos se sostuvieron con mecanismos extraordinarios: “Los dos últimos pagos fueron verdaderas ingenierías financieras”, apoyadas en actores externos. “Si miramos el último ciclo, el principal respaldo fue un actor institucional: el gobierno de Estados Unidos, a través de decisiones del Tesoro”, afirmó.

La alternativa de salir a los mercados internacionales aparece bloqueada por el riesgo país. “Es muy difícil bajar sostenidamente de los 500 puntos”, explicó, y graficó la volatilidad: “Un día baja a 499 y al otro vuelve a 504”.

Riesgo país, desconfianza y señales contradictorias

Para Castillo, el repunte del riesgo país responde a una combinación de factores. “Hay un combo de cosas”, resumió, y las ordenó en tres niveles. Primero, el contexto global: “El ruido internacional no ayuda”. Segundo, la historia local: “Argentina tiene un historial de no confianza”.

Pero el tercer punto es interno y evitable. “De mínima, no te hagas goles en contra, no te tires tiros en los pies”, sostuvo. En ese marco, cuestionó el impacto del debate por la medición de la inflación: “El escandalete alrededor del índice claramente no ayuda”.

Según el economista, desde afuera estos episodios refuerzan la desconfianza: “Alguien que mira desde afuera dice: otro escándalo más en la Argentina”, lo que frena decisiones de inversión. “Si estaba por invertir, saca el dedo del botón y espera”, explicó.

Finalmente, advirtió que el discurso oficial tampoco colabora: “No sirve decir que no necesitamos ir a los mercados cuando todo el mundo sabe que sí”, concluyó.

