Oscar Zago: “No están los votos para la reforma laboral porque los gobernadores no aceptan que baje su recaudación”

“No hay acuerdo con los gobernadores” y, en ese escenario, “no están los votos asegurados” para avanzar con la reforma laboral. Así lo afirmó el diputado nacional Óscar Zago, quien explicó que las provincias “siguen insistiendo que están perdiendo capital” y que rechazan una iniciativa que impacta directamente sobre su recaudación. “Están perdiendo el 3 punto y pico de Ingresos Brutos en algunos sectores”, advirtió, y sostuvo que, mientras ese punto no se resuelva, “tampoco van a acompañar, por lo menos esos artículos”. en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Oscar Zago es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del período 2023-2027, que actualmente preside el bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo. Lidera su propio bloque tras su salida de la jefatura de La Libertad Avanza en 2024, debido a internas partidarias.

¿Cómo imagina que va a ser la labor parlamentaria en este intenso febrero de extraordinarias?

Siempre uno quiere estar un poco mejor que el año que se fue. Me parece que iniciamos el proceso con una convocatoria del Estado Nacional a extraordinarias, con dos temas muy relevantes, como es la reforma laboral y como es la baja de imputabilidad, en la reforma hacia los menores de edad. Y después tenemos dos temas más que todavía no están. Dijeron que lo iban a incorporar. Yo ayer consulté nuevamente si había ingresado por el Senado, me dijeron que no. Dos temas: uno que es el tema glaciares.

Y el tema Mercosur, que también tiene para nosotros, es algo importante. Creo que Brasil lo va a estar tratando la semana que viene o la otra en el Parlamento brasilero, y con algunas presiones desde Europa que, muy satisfactoriamente, por lo que sabemos nosotros, no estarían. Pero bueno, esos son los temas y, creo que los dos temas a estar y ya conversados, que la semana que viene el Senado lo va a tratar, que es la reforma laboral. Y nosotros, el día de ayer, en reunión de bloques en la Cámara de Diputados, creo que estaban todos los bloques presentes. No te olvides que tenemos ya dictamen del año pasado nosotros por el tema de la reforma penal juvenil. Hay cuatro: uno por mayoría y tres por la minoría. Así que, estamos esperanzados de que vamos a tener, quizás no un debate más de comisiones, porque la verdad que ya se debatió durante mucho tiempo.

Incluso hay diputados, como Miguel Pichetto, que dice que esto ya tiene bastante historia, 30 años en algunas discusiones profundas. Se intentó modificar en el Senado de la Nación en dos oportunidades, no se pudo, pero ahora tenemos cuatro dictámenes y la verdad que me parece que ya está discutido bastante. Siempre la discusión es buena para mejorar, pero creemos que lo podemos llevar ahora. Queda un solo tema, que es el tema del presupuesto. ¿Cómo salen los presupuestos como para poder iniciar el proceso, no? Más que nada en las provincias, porque provincialmente no tenemos ni cárceles ni institutos de rehabilitación para menores. No está. Creo que eso es lo que se viene ahora, la gran discusión de que si el gobierno está dispuesto a poner el presupuesto que le estamos demandando para esta reforma.

En líneas generales interpreto que usted cree que tanto el acuerdo de Unión Europea-Mercosur como la baja de imputabilidad penal van a salir aprobadas.

Sí, estaría, y estaría, no como pretende el gobierno nacional con los 13 años. Cuando se firmó, se firmó por 14. Y la que firmó, que es una de las referentes de esto, que es la diputada Machado, que pertenecía al PRO, que hoy pertenece a La Libertad Avanza, ella fue la impulsora de los 14 años. Así que ahí quedó.

¿Cuál es su propio pálpito de lo que va a pasar con la reforma laboral, tanto en Senado como en Diputados?

En el Senado me parece que todavía no tienen los votos asegurados del oficialismo. Por eso esta discusión, por eso de que sea tan hermetismo. Yo la verdad que la primera vez que escucho, que no se conocen los avances: en qué estamos, en qué no estamos. Por un lado tenés que el gobierno dice: “No, acá no sacamos ningún artículo, no se modifica nada”. Y por el otro lado la referente del oficialismo en el Senado te dice: “Hemos puesto de acuerdo, algunas cosas estamos revisándolas para hacer cambios”. Entonces hay una distracción que a mí me deja a veces descolocado, porque digo: “¿Van a reformar, no van a reformar?”. Porque también nosotros tenemos que saber los diputados cómo va a venir. Yo no puedo estar esperando hasta el último día.

Si bien muchas de las cuestiones se modifican en el recinto, pero yo creo que tiene que haber un avance.

Con los gobernadores, ¿está o no está de acuerdo? Porque yo tengo entendido que los gobernadores están diciendo que no.

Estamos hablando de un tema de una baja de Ingresos Brutos, todo. Yo no sé por qué hoy están discutiendo en el tema de la ley laboral, sino que tranquilamente se podría discutir en otro ámbito, donde está verdaderamente los temas impositivos. Podría pasar por ahí cualquier otra reforma y no demorar algunas cuestiones que me parece, para mi entender, muchos temas tenemos que reformar, Jorge, porque verdaderamente es como dicen los pibes: ya fue, ya está, esto está caduco, atrasa. Me parece que sí, que hay algunos problemas y otros problemas que no, que no se debe tocar, que no se debe estar.

Hay derechos adquiridos que me parece que están muy bien y que pueden continuar absolutamente de la misma modalidad que venimos funcionando. Pero todo esto atrasa cuando no se comenta cómo viene la discusión, no se dice cuál es la negociación. Me parece que todo el mundo debería saber, no solo el tema de la sociedad en su conjunto, el periodismo, todo. Dejamos de informar. Con el hermetismo no estoy de acuerdo. Ayer estuve en una mesa de discusión donde había un representante de la CGT, donde había otros representantes sociales, y la verdad que el hermetismo hace mal a todo el mundo, porque no fueron convocados, y eso está mal a veces. Porque quizás pueda haber puntos de acuerdo.

Había algunas cuestiones que incluso algunos representantes del sindicalismo decían: “Estamos de acuerdo sentarnos y quizás nos ponemos de acuerdo con modificar”. Porque quizás no eliminar, sino modificar. Modernizar, que está de moda ahora la palabra. La modernización me parece que se puede modificar, porque hay puntos que se hicieron hace 70 años atrás y que cambió el país, cambió el mundo, cambiaron las reglas de juego. Bueno, esto sí se moderniza o se modifica, pero eso es lo que me parece que a veces uno va a contrapié y llegamos al punto que llegamos. Todavía hay secreto de Estado.

¿Cuál es su pálpito de cómo termina esto?

Para mí no hay acuerdo con los gobernadores. No va a haber un punto de acuerdo porque los gobernadores siguen insistiendo que están perdiendo capital, y un número importante que no lo van a perder este año que viene, pero sí los próximos años, si no se modifica lo que verdaderamente están perdiendo: el 3 punto y pico del tema de Ingresos Brutos en algunos sectores, y en otros sectores quizás algo menos o algo más. Hablé con distintos gobernadores, ni siquiera de la oposición, gobernadores que están en el medio, se puede decir, y absolutamente, por este momento, el día de ayer no estaban de acuerdo. O sea, yo quiero creer que si los gobernadores tienen sus representantes ahí, tampoco van a acompañar, por lo menos esos artículos.