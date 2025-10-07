Passerini criticó la política económica de Milei: "Hay una caída alarmante del consumo"

El intendente de Córdoba Daniel Passerini aseguró que “hay una caída alarmante del consumo que es consecuencia de cierre de empresas” al criticar la política económica del presidente Javier Milei.

Mientras la Nación mira para otro lado, Llaryora se pone el casco y reactiva la Ruta 19

Elecciones 2025

“ A mí me preocupa lo que pasa antes del 26. Siempre en Argentina lamentablemente a veces el modo electoral hace que algunos crean que las cosas van a cambiar o se van a modificar después de una elección”, analizó el jefe capitalino.

“Lamentablemente el Gobierno nacional no ha acertado el rumbo económico porque fundamentalmente también todos los días no deja de cometer errores políticos”, agregó en diálogo con los medios.

“Caída alarmante del consumo”

“Creo que la situación económica es altamente preocupante. Hay una caída alarmante del consumo que es consecuencia de cierre de empresas, una enorme cantidad de pérdida de puestos de trabajo”, afirmó Passerini.

Además señaló que el municipio es “el primer nivel del Estado que recibe la atención de la gente”. “Hemos quintuplicado la cantidad de asistencia social, hemos duplicado casi la cantidad de consultas que recibimos en nuestros efectores sanitarios”, recalcó.

“No porque haya una pandemia sino porque mucha gente se queda sin recursos y el único recurso que tiene es el Estado”, aclaró.

Para Gustavo Córdoba “Espert es pasado" y el 26 de octubre "se plebiscita la economía”

UBER, DiDi y Cabify

Passerini confirmó también que es inminente la reglamentación de la normativa que regula las aplicaciones de transporte como UBER, Didi, y Cabify. “Esta semana se va a publicar la ordenanza y estamos trabajando en todo lo que es la implementación que es la incorporación de tecnología en un servicio de transporte que obviamente durante muchos años estuvo en una nebulosa, en una instancia judicial”, aseveró.

“Me parece que lo más importante es el registro digital que es un poco el corazón de la ordenanza”, enfatizó.

El intendente formuló estas declaraciones en el marco del acto de apertura de la Feria del Libro 2025.